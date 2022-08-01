01 Ağustos 2022, Pazartesi
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Son dakika: Yüksek Askeri Şura ne zaman toplanacak? Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar açıkladı

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Giriş Tarihi: 01.08.2022 Güncelleme Tarihi: 01.08.2022
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Son dakika: Yüksek Askeri Şura ne zaman toplanacak? Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar açıkladı

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yüksek Askeri Şura'nın 4 Ağustos Perşembe günü Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacağını bildirdi.

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