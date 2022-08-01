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Son dakika: PKK'da çözülme büyüyor! 1 terörist daha teslim oldu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 01.08.2022
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Son dakika: PKK’da çözülme büyüyor! 1 terörist daha teslim oldu

Son dakika haberleri... İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde PKK terör örgütünden kaçan 1 örgütü mensubu daha teslim oldu." denildi.

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