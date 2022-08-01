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Son dakika: Türk Hava Kuvvetleri, NATO uçağına Romanya hava sahasında yakıt ikmali yaptı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 01.08.2022
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Son dakika: Türk Hava Kuvvetleri, NATO uçağına Romanya hava sahasında yakıt ikmali yaptı

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait tanker uçağıyla Romanya üzerinde NATO'ya ait E-3A AWACS uçağına yakıt ikmali yapıldığını bildirdi.

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