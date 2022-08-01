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Son dakika: Van'da 700 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

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Giriş Tarihi: 01.08.2022 Güncelleme Tarihi: 01.08.2022
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Son dakika: Van’da 700 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Son dakika haberi...  İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van'ın Başkale ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda 700 kilogram toz esrar ve 511 gram metamfetamin ele geçirildiğini bildirdi.

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