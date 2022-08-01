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Bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanır? 2022 EGM PA bekçilik sınav sonuçları belli oldu mu? Son açıklama listesi...

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Bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanır? 2022 EGM PA bekçilik sınav sonuçları belli oldu mu? Son açıklama listesi...

Bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanır? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2022/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği sınavının 17 Temmuz Pazar günü tamamlanmasının ardından gözler sınav sonuçlarına çevrildi. Adaylar sonuçlar için gelecek son dakika açıklamaları bekliyor. Peki, Bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanır? 2022 EGM PA bekçilik sınav sonuçları belli oldu mu? Son açıklama listesi...

Bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanır? 2022 EGM PA bekçilik sınav sonuçları belli oldu mu? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Sınava katılan adaylar sonuçlar için gelecek son dakika açıklamaları bekliyor. Peki, Bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanır? 2022 EGM PA bekçilik sınav sonuçları belli oldu mu? Son açıklama listesi...

BEKÇİLİK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

EGM PA 2022/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı sonuçları, 05 Ağustos 2022 tarihinde www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr ile https://www.pa.edu.tr/ internet adreslerinden yayımlanacak.

SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacak olup yanlış cevap sayısının dörtte biri doğru cevap sayısından çıkarılmasıyla hesaplanan puanlar dikkate alınarak 50 (elli) ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır.

Başarı puanı hesaplaması sonucu eksi puan alan adayların puanları 0'a (sıfır) tamamlanacaktır.

Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, hatalı olan soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden hesaplanması suretiyle puanlama yapılır.

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