CHP Grup Başkanvekili Engin Altay: Gönüllerdeki aday falan değil düz söylüyorum adayımız Bay Kemal

KILIÇDAROĞLU 'GÖNÜLLERDEKİ ADAY' İFADESİNİN KULLANILMAMASI TALİMATINI VERMİŞTİ

Cumhurbaşkanı adayı olmak istediğini her fırsatta ifade eden, ancak 6'lı masanın çekimser kaldığı Kılıçdaroğlu, adımlarını bu doğrultuda atıyor. Kılıçdaroğlu, parti içinde 'Gönlümüzdeki aday' yerine 'Adayımız' ifadesinin kullanılması yönünde talimat vermişti.