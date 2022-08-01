CHP Grup Başkanvekili Engin Altay: Gönüllerdeki aday falan değil düz söylüyorum adayımız Bay Kemal
Son dakika haberine göre; CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Cumhurbaşkanı adayı tartışmalarına değindi. Altay, "Öyle gönüllerdeki aday falan değil düz söylüyorum. Adayımız Bay Kemal." dedi.
CHP Grup Başkanvekili Engin Altay katıldığı bir televizyon programında CHP'nin Cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu söyledi. İddialı bir çıkış yapan Altay, "Gönüllerdeki aday falan değil, düz söylüyorum adayımız Bay Kemal." ifadelerini kullandı.
"ADAYIMIZ BAY KEMAL"
CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ile ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı.
Altay, CHP'nin bir aday arayışı olmadığını belirtti, "Ben 6'lı masanın adayını 6'lı masa adına konuşursam hadsizlik yapmış olurum ama CHP'nin ve CHP'lilerin adayı Bay Kemal. Gönüllerdeki aday falan değil, düz söylüyorum adayımız Bay Kemal" ifadelerini kullandı.
KILIÇDAROĞLU 'GÖNÜLLERDEKİ ADAY' İFADESİNİN KULLANILMAMASI TALİMATINI VERMİŞTİ
Cumhurbaşkanı adayı olmak istediğini her fırsatta ifade eden, ancak 6'lı masanın çekimser kaldığı Kılıçdaroğlu, adımlarını bu doğrultuda atıyor. Kılıçdaroğlu, parti içinde 'Gönlümüzdeki aday' yerine 'Adayımız' ifadesinin kullanılması yönünde talimat vermişti.
Ekrem İmamoğlu, Karadeniz gezisi ve sel felaketi sonrası süreci yönetemeyerek adaylık ihtimalini zayıflatırken, Mansur Yavaş Kılıçdaroğlu'na karşı en güçlü aday olarak dillendiriliyor.
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