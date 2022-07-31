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Son dakika: 5 terörist etkisiz hale getirildi

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Giriş Tarihi: 31.07.2022 Güncelleme Tarihi: 31.07.2022
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Son dakika: 5 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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