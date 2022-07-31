242 kilogram kokain yakalandı | İçişleri Bakanı Süleyman Soylu SON DAKİKA duyurdu
Son dakika... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Emniyet ve Sahil Güvenlik; bir aydır takip ettiği ticari gemiye bugün Tekirdağ Limanı'nda operasyon düzenledi. 242 kg. kokain yakaladı.” açıklamasını yaptı. Diğer yandan şok operasyonun gerçekleştirilme şekli ise göğüs kabarttı.
Sahil Güvenlik Komutanlığından operasyona ilişkin yapılan açıklamaya göre; uyuşturucuyla mücadele faaliyetleri kapsamında, Marshall Adaları bayraklı Robusta isimli ticari gemi ile uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı istihbaratının elde edilmesi üzerine hareketleri takibe alınan ticari gemiye Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından operasyon gerçekleştirildi.
EKİPLERDEN SIKI TAKİP
04 Temmuz 2022 tahinde Brezilya'dan yola çıkan Robusta isimli ticari geminin hareketleri radar sistemleri, hava unsurları ve yüzer unsurlar ile takibe alındı.
DÜĞMEYE BASILDI
Hareketleri takip edilen ticari geminin 30 Temmuz 2022 tarihinde Tekirdağ Martaş limanına varmasına müteakip bahse konu gemiye Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleriyle müştereken operasyon düzenlendi.
İŞTE DETAYLAR
Düzenlenen operasyona, Emniyet Genel Müdürlüğünden 1 Bulut Altı Vtol (Uçbey), 1 Drone, 1 Dalış Timi, 2 Dedektör Köpek ve Sahil Güvenlik Komutanlığından 1 Sahil Güvenlik Uçağı, 1 Sahil Güvenlik Helikopteri, 3 Sahil Güvenlik Botu,1 Sahil Güvenlik Dalış Timi, 1 Sahil Güvenli Mobil Radarı, 1 Su Altı Arama Cihazı ve 2 Dedektör Köpek iştirak etti.
242 KİLOGRAM KOKAİN ELE GEÇİRİLDİ
Gemi içerisinde ve geminin su altı kesiminde yapılan arama ve kontroller sonucunda yaklaşık 242 kg kokain ele geçirildi.
Gemide ve deniz çevresinde, su altında ve üstünde aramalara başlatıldı.
BAKAN SOYLU'DAN AÇIKLAMA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Emniyet ve Sahil Güvenlik; bir aydır takip ettiği ticari gemiye bugün Tekirdağ Limanı'nda operasyon düzenledi. 242 kg. kokain yakaladı." dedi.
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