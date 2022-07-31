242 kilogram kokain yakalandı | İçişleri Bakanı Süleyman Soylu SON DAKİKA duyurdu

Sahil Güvenlik Komutanlığından operasyona ilişkin yapılan açıklamaya göre; uyuşturucuyla mücadele faaliyetleri kapsamında, Marshall Adaları bayraklı Robusta isimli ticari gemi ile uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı istihbaratının elde edilmesi üzerine hareketleri takibe alınan ticari gemiye Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından operasyon gerçekleştirildi.