Ambulansa yol vermemişlerdi! Ankara Emniyeti duyurdu: 9 magandaya ceza kesildi
Ankara'da havalimanı istikametinde düğün konvoyu yaparak ambulansın geçişini engelleyen 9 kişi hakkında işlem başlatıldı. Ankara Emniyet Müdürlüğü, magandalara toplamda 11 bin 65 lira idari para cezası uygulandığını duyurdu.
Ankara'da düğün konvoyu düzenleyen bir grup maganda, ambulansa yol vermedi. Sosyal medyada infiale neden olan gelişme hakkında Ankara Emniyet Müdürlüğünden bir açıklama yapıldı.
MAGANDALAR HAKKINDA ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI
Olaya karışan 9 sürücüye toplamda 11 bin 56 lira para cezasının vurgulandığı açıklamada, bir sürücü hakkında adli işlem başlatıldığı ifade edildi.
Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"30.07.2022 günü ilimiz Kuzey Çevre Yolu Pursaklar varyantı havalimanı istikametinde para almak için düğün konvoyunun önünü keserek trafiğin durmasına sebebiyet veren bir sürücü ile ambulansın geçişine izin vermeyerek trafik güvenliğini tehlikeye düşüren 9 sürücüye toplam 11.056 TL idari para cezası uygulanmıştır. Ayrıca bir sürücü hakkında adli işlem başlatılmıştır."
BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA: ACİL MÜDAHALE ERTELENEMEZ
Gelişmeye ilişkin Twitter hesabından paylaşım yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Ankara'da 112 Acil Ambulansı, görevlendirildiği hastaya ulaşmaya çalışırken yolda bir düğün konvoyunun engeline takıldı. Bu olay sebebiyle bir kez daha hatırlatıyoruz: Trafikte öncelik ambulansındır. Acil müdahale ertelenemez, sevinci yaşamanınsa yeri, zamanı vardır." açıklamasında bulundu.
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