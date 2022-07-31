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KPSS lisans oturumları başlıyor!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 31.07.2022
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KPSS lisans oturumları başlıyor!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince 81 il merkezi ve KKTC'nin başkenti Lefkoşa dahil 104 sınav merkezinde düzenlenecek Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (KPSS) genel yetenek-genel kültür ile eğitim bilimleri oturumları bugün yapılacak.

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