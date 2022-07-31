Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani kimdir, kaç yaşında? İşte Vjosa Osmani’nin hayatı...

Siyasi faaliyetleri

Osmani'nin siyasi kariyeri, gençliğinde LDK aktivisti olduğu zaman başladı. 27 Ağustos 2009 tarihinde, o zamanki Kosova Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Fatmir Sejdiu'nun Kurmay Başkanı seçildi. Osmani, Kosova Meclisinde LDK'nın üç dönem üyesidir ve son iki dönemde Kosova'da en çok oy alan kadındı.

Kosova'nın bağımsızlığına katkısıyla, özellikle Kosova'nın Sırbistan'a karşı kazandığı bir dava olan Kosova'nın bağımsızlığının yasallığını savunmak için Kosova partisinin bir parçası olduğu Uluslararası Adalet Divanı'nda yaptığı katkılarıyla bilinmektedir. Bu süreçte Osmani Kosova temsilcisi olarak görev yaptı.