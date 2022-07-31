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Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani kimdir, kaç yaşında? İşte Vjosa Osmani'nin hayatı...

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 31.07.2022
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Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani kimdir, kaç yaşında? İşte Vjosa Osmani’nin hayatı...

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani kimdir, kaç yaşında? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kosova ile Sırbistan arasında yaşanan gerilim tırmandı. Bu bağlamda Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani-Sadriu hakkında bilgiler merak edildi. Peki, Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani kimdir, kaç yaşında? İşte Vjosa Osmani'nin hayatı...

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani kimdir, kaç yaşında? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Sırbistan ile Kosova arasında yaşanan gerilim sonrasında Vjosa Osmani'nin hayatı merak ediliyor. Peki, Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani kimdir, kaç yaşında? İşte Vjosa Osmani'nin hayatı...

VJOSA OSMANİ-SADRİU KİMDİR?

Vjosa Osmani-Sadriu (d. 17 Mayıs 1982), Kosova'nın 5. cumhurbaşkanıdır. Kosovalı bir hukukçu olan Osmani, Kosova Meclisi eski başkanıdır. Priştine Üniversitesi, RIT Kosova ve Pittsburgh Üniversitesi'nde profesördür. Osmani, 2019 Kosova genel seçimlerinde Kosova Demokratik Birliği (LDK) partisinin başbakan adayı oldu.

HAYATI

Vjosa Osmani-Sadriu 1982 yılında Kosova'nın Mitroviça kentinde doğdu. İlkokulu ve liseyi Mitroviça'da bitirdi. Temel çalışmalarını Priştine Üniversitesi (Arnavutça: Universiteti i Prishtinës) hukuk fakültesinde, yüksek lisans ve doktora çalışmalarını Pittsburgh Üniversitesi'nde tamamladı. Priştine Üniversitesi, Kosova Rochester Teknoloji Enstitüsü ve Pittsburgh Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde ders vermektedir. Üniversite profesörü olarak Kosova'da Uluslararası Hukuk alanında dersler verirken Amerika'da "Devlet İnşası ve Hukuk: Kosova Deneyimi" konusunu öğretti.

Osmani şu anda Dış İlişkiler, Diaspora ve Stratejik Yatırımlar Komitesi'nin başkanıdır. Daha önce Avrupa Entegrasyonu Komitesi Başkanlığı ve Kosova'da Anayasa Reformları Komitesi Başkan Yardımcısı olarak görev yapmıştır. Kariyerin yanı sıra Osmani Prindon Sadriu ile evli ve ikiz kız annesidir. Anadilinin yanı sıra İngilizce, Türkçe, İspanyolca ve Sırpça da konuşabilmektedir.

Siyasi faaliyetleri

Osmani'nin siyasi kariyeri, gençliğinde LDK aktivisti olduğu zaman başladı. 27 Ağustos 2009 tarihinde, o zamanki Kosova Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Fatmir Sejdiu'nun Kurmay Başkanı seçildi. Osmani, Kosova Meclisinde LDK'nın üç dönem üyesidir ve son iki dönemde Kosova'da en çok oy alan kadındı.

Kosova'nın bağımsızlığına katkısıyla, özellikle Kosova'nın Sırbistan'a karşı kazandığı bir dava olan Kosova'nın bağımsızlığının yasallığını savunmak için Kosova partisinin bir parçası olduğu Uluslararası Adalet Divanı'nda yaptığı katkılarıyla bilinmektedir. Bu süreçte Osmani Kosova temsilcisi olarak görev yaptı.

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