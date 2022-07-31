Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani kimdir, kaç yaşında? İşte Vjosa Osmani'nin hayatı...
Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani kimdir, kaç yaşında? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kosova ile Sırbistan arasında yaşanan gerilim tırmandı. Bu bağlamda Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani-Sadriu hakkında bilgiler merak edildi. Peki, Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani kimdir, kaç yaşında? İşte Vjosa Osmani'nin hayatı...
Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani kimdir, kaç yaşında? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Sırbistan ile Kosova arasında yaşanan gerilim sonrasında Vjosa Osmani'nin hayatı merak ediliyor. Peki, Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani kimdir, kaç yaşında? İşte Vjosa Osmani'nin hayatı...
VJOSA OSMANİ-SADRİU KİMDİR?
Vjosa Osmani-Sadriu (d. 17 Mayıs 1982), Kosova'nın 5. cumhurbaşkanıdır. Kosovalı bir hukukçu olan Osmani, Kosova Meclisi eski başkanıdır. Priştine Üniversitesi, RIT Kosova ve Pittsburgh Üniversitesi'nde profesördür. Osmani, 2019 Kosova genel seçimlerinde Kosova Demokratik Birliği (LDK) partisinin başbakan adayı oldu.
HAYATI
Vjosa Osmani-Sadriu 1982 yılında Kosova'nın Mitroviça kentinde doğdu. İlkokulu ve liseyi Mitroviça'da bitirdi. Temel çalışmalarını Priştine Üniversitesi (Arnavutça: Universiteti i Prishtinës) hukuk fakültesinde, yüksek lisans ve doktora çalışmalarını Pittsburgh Üniversitesi'nde tamamladı. Priştine Üniversitesi, Kosova Rochester Teknoloji Enstitüsü ve Pittsburgh Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde ders vermektedir. Üniversite profesörü olarak Kosova'da Uluslararası Hukuk alanında dersler verirken Amerika'da "Devlet İnşası ve Hukuk: Kosova Deneyimi" konusunu öğretti.
Osmani şu anda Dış İlişkiler, Diaspora ve Stratejik Yatırımlar Komitesi'nin başkanıdır. Daha önce Avrupa Entegrasyonu Komitesi Başkanlığı ve Kosova'da Anayasa Reformları Komitesi Başkan Yardımcısı olarak görev yapmıştır. Kariyerin yanı sıra Osmani Prindon Sadriu ile evli ve ikiz kız annesidir. Anadilinin yanı sıra İngilizce, Türkçe, İspanyolca ve Sırpça da konuşabilmektedir.
Siyasi faaliyetleri
Osmani'nin siyasi kariyeri, gençliğinde LDK aktivisti olduğu zaman başladı. 27 Ağustos 2009 tarihinde, o zamanki Kosova Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Fatmir Sejdiu'nun Kurmay Başkanı seçildi. Osmani, Kosova Meclisinde LDK'nın üç dönem üyesidir ve son iki dönemde Kosova'da en çok oy alan kadındı.
Kosova'nın bağımsızlığına katkısıyla, özellikle Kosova'nın Sırbistan'a karşı kazandığı bir dava olan Kosova'nın bağımsızlığının yasallığını savunmak için Kosova partisinin bir parçası olduğu Uluslararası Adalet Divanı'nda yaptığı katkılarıyla bilinmektedir. Bu süreçte Osmani Kosova temsilcisi olarak görev yaptı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani kimdir, kaç yaşında? İşte Vjosa Osmani'nin hayatı...
- Sağlık Bakanlığı 27 bin personel alımı başvuruları başladı mı? Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman?
- 2023'te emekli olabilirsiniz! 3600 günle 58 yaş dolacak! Kapsam belli oldu, hesaplamalar yapıldı! Baştan sona maaş hesaplaması...
- İş arayana 4.907 TL ödeme! Öğrenci, işsiz fark etmiyor, başvuru yapan kazanacak! İŞKUR duyurdu, günlük olarak...
- Galatasaray Fiorentina maçı canlı yayın nereden, nasıl izlenir? GS Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak?
- ÖSYM KPSS soru ve cevap anahtarı son dakika: KPSS 2022 soru ve cevap anahtarı yayınlandı mı? KPSS soruları açıklandı mı?
- BİLSEM sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? BİLSEM sonuçları belli oldu mu 2022?
- AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Açık Lise 3. dönem sınav sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu?
- KPSS Lisans ne zaman açıklanacak? 2022 KPSS sınav sonuçları ne zaman belli olacak? Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri...
- TMO fındık alım fiyatları açıklandı mı? 2022 fındık fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İl il fındık fiyatları son durum nedir?
- Trabzonspor Sivasspor maçı CANLI İZLE | 30 Temmuz Süper Kupa 2022 final maçı hangi kanalda, şifreli mi, şifresiz mi?
- KPSS sınav görevli ücretleri ne kadar? 2022 ÖSYM KPSS salon görevlisi ücreti kaç TL, ne zaman ödenecek?