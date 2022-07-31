DGS sonuçları ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? ÖSYM DGS sonuçları belli oldu mu? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Binler eğitimini 4 yıllık üniversiteye tamamlamak için sınava girdiler. Şimdi gözler sonuçlara çevrilmiş durumda. Peki, DGS sonuçları ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? ÖSYM DGS sonuçları belli oldu mu?