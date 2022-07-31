DGS sonuçları ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? ÖSYM DGS sonuçları belli oldu mu?
DGS sonuçları ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2022 Dikey Geçiş Sınavı sonuç tarihi için geri sayım sürüyor. Lisans adayları ÖSYM'den duyuru bekliyor. Peki, DGS sonuçları ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? ÖSYM DGS sonuçları belli oldu mu?
DGS sonuçları ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? ÖSYM DGS sonuçları belli oldu mu? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Binler eğitimini 4 yıllık üniversiteye tamamlamak için sınava girdiler. Şimdi gözler sonuçlara çevrilmiş durumda. Peki, DGS sonuçları ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? ÖSYM DGS sonuçları belli oldu mu?
DGS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2022 DGS sonuçları 12 Ağustos 2022 tarihinde açıklanacak.
Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM AİS giriş bilgileri ile sonuc.osym.gov.tr adresinden ulaşacak.
Adaylara herhangi bir sonuç belgesi gönderilmeyecek. Adayın sınav sonuç bilgisinde;
a) Testin sayısal ve sözel bölümlerindeki doğru ve yanlış cevap sayıları
b) Ön lisans başarı puanı
c) 2022-DGS puanları (yerleştirmede kullanılabilecek puan türlerine uygun puanları) yazılı olacaktır.
DGS 2022 SONUÇLARI ERKEN AÇIKLANIR MI?
Geçtiğimiz günlerde sonuç tarihinden önce açıklanan üniverste sınavı sonuçları ardından Dikey Geçiş Sınavı da gündeme geldi.
DGS sınav sonuçları gününden önce de adaylar ile paylaşılabilir. Ancak konu ile ilgili resmi bir açıklama gelmedi.
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