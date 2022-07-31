Eczanelerde büyük kolaylık! e-Devlet'te açıldı! Tek tıkla ulaşılabilecek...
E-Devlet'te başlayan "Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK)-Nöbetçi Eczane Sorgulama Hizmeti" ile birlikte Türkiye genelindeki tüm nöbetçi eczaneler tek bir sayfada görülebilecek. Vatandaşlar nöbetçi eczanelerin adres bilgilerinin yanı sıra konum bilgilerine de kolaylıkla erişebilecek.
E-DEVLET KAPISINDA AÇILDI
Sağlık Bakanlığı, vatandaşların nöbetçi eczanelere erişimini kolaylaştırmak için yeni bir hizmeti hayata geçirdi. "Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK)-Nöbetçi Eczane Sorgulama Hizmeti" e-Devlet kapısında açıldı.
ADRESE GÖRE ERİŞİM SAĞLANACAK
Türk Eczacıları Birliği (TEB) tarafından bildirilen ve il sağlık müdürlüklerince onaylanan nöbetçi eczane bilgileri, e-Devlet'teki sayfada yer alacak. Vatandaşlar, burada nöbetçi eczanelerin adres bilgilerinin yanı sıra konum bilgilerine de kolaylıkla erişebilecek.
TEK SAYFADA GÖRÜLECEK
TİTCK Nöbetçi Eczane Sorgulama Hizmeti, uygulamada, "Yeni Eklenen Hizmetler" bölümünde yer alıyor. Vatandaşlar ayrıca e-Devlet uygulamasının arama motorundan "TİTCK Nöbetçi Eczane Sorgulama Hizmeti" sayfasına girerek, Türkiye genelindeki tüm nöbetçi eczaneleri tek bir sayfada görebilecek.
FAVORİ HİZMETLERİMDE
Söz konusu hizmeti, uygulamadaki "Favori Hizmetlerim" bölümüne ekleyenler ise sayfayı tek adımla açabilecek. Vatandaşlar, bilgisayar dışında, cep telefonlarına ücretsiz indirilebilen e-Devlet uygulamasından da bu hizmete erişebilecek.
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