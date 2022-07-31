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Eczanelerde büyük kolaylık! e-Devlet'te açıldı! Tek tıkla ulaşılabilecek...

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Giriş Tarihi: 31.07.2022 Güncelleme Tarihi: 31.07.2022
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Eczanelerde büyük kolaylık! e-Devlet’te açıldı! Tek tıkla ulaşılabilecek...

E-Devlet'te başlayan "Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK)-Nöbetçi Eczane Sorgulama Hizmeti" ile birlikte Türkiye genelindeki tüm nöbetçi eczaneler tek bir sayfada görülebilecek. Vatandaşlar nöbetçi eczanelerin adres bilgilerinin yanı sıra konum bilgilerine de kolaylıkla erişebilecek.

Türkiye genelindeki tüm nöbetçi eczanelerin tek bir sayfada görebilmesine imkan sağlayan "Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK)-Nöbetçi Eczane Sorgulama Hizmeti" e-Devlet'te açıldı.

E-DEVLET KAPISINDA AÇILDI

Sağlık Bakanlığı, vatandaşların nöbetçi eczanelere erişimini kolaylaştırmak için yeni bir hizmeti hayata geçirdi. "Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK)-Nöbetçi Eczane Sorgulama Hizmeti" e-Devlet kapısında açıldı.

ADRESE GÖRE ERİŞİM SAĞLANACAK

Türk Eczacıları Birliği (TEB) tarafından bildirilen ve il sağlık müdürlüklerince onaylanan nöbetçi eczane bilgileri, e-Devlet'teki sayfada yer alacak. Vatandaşlar, burada nöbetçi eczanelerin adres bilgilerinin yanı sıra konum bilgilerine de kolaylıkla erişebilecek.

TEK SAYFADA GÖRÜLECEK

TİTCK Nöbetçi Eczane Sorgulama Hizmeti, uygulamada, "Yeni Eklenen Hizmetler" bölümünde yer alıyor. Vatandaşlar ayrıca e-Devlet uygulamasının arama motorundan "TİTCK Nöbetçi Eczane Sorgulama Hizmeti" sayfasına girerek, Türkiye genelindeki tüm nöbetçi eczaneleri tek bir sayfada görebilecek.

FAVORİ HİZMETLERİMDE

Söz konusu hizmeti, uygulamadaki "Favori Hizmetlerim" bölümüne ekleyenler ise sayfayı tek adımla açabilecek. Vatandaşlar, bilgisayar dışında, cep telefonlarına ücretsiz indirilebilen e-Devlet uygulamasından da bu hizmete erişebilecek.

TİTCK Nöbetçi Eczane Sorgulama Hizmetiyle, Türkiye genelindeki tüm nöbetçi eczanelerin bilgilerinin en güncel şekilde, aynı mecrada toplanması sağlandı.

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