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Borcu olanlar nefes alacak! Haciz ve icrada 3 formül! Sosyal konut proje şartları ne olacak? Kabine Toplantısı Başkan Erdoğan liderliğinde yapılacak

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 01.08.2022 Güncelleme Tarihi: 01.08.2022
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Borcu olanlar nefes alacak! Haciz ve icrada 3 formül! Sosyal konut proje şartları ne olacak? Kabine Toplantısı Başkan Erdoğan liderliğinde yapılacak

Milyonların çıkacak sonuçlarını merakla beklediği Kabine toplantısı Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bugün yapılacak. Kritik toplantıda sosyal konut projesinin yanında dar gelirli vatandaşların haciz sorunu da ele alınacak. Diğer yandan enflasyondaki son durum da toplantıda değerlendirilecek maddeler arasında yer alıyor. Saat 15.00'de başlaması beklenen toplantının ardından Başkan Erdoğan alınan kararları açıklayacak. Peki sosyal konut proje başvuru şartları ne olacak? Haciz sorunu nasıl çözülecek? İşte detaylar...

Milyonların merakla beklediği Ağustos ayı Kabine toplantısı bugün yapılacak. Toplantı sonrasında alınan kararlar Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kamuoyuna duyurulacak.

EKONOMİ VE KONUT PROJELERİ GÜNDEMDE OLACAK

Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki toplantının ana gündem başlığı yine ekonomi. Toplantıda iki konu öne çıkıyor. Ekonominin yanında 81 ilde yapılacak sosyal konut projesinin ayrıntılarının da Başkan Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor.

81 İLDE BAŞLAYACAK YENİ PROJE

Konuyla ilgili bugün Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da bir açıklama yaptı. Kurum, "Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini 81 ilimizde başlatıyor olacağız" diyerek ağustos ayını işaret etti.

15 YIL VADE

Konut projesinde vadenin 15 yıl olması, projeden 10 bin lira altında geliri olanların faydalanması bekleniyor.

KİMLER FAYDALANACAK?

Projeden hiç evi olmayanların ve belli bir gelirin altındakilerin faydalanması bekleniyor. Emeklilere, şehit ve gazi yakınlarına ve yeni evleneceklere de kota ayrılacak. 20 yıla varan vade ve uygun ödeme koşulları sunulacak.

HACİZ SORUNU DA GÜNDEMDEKİ KONULARDAN BİRİ

Adalet ile Hazine ve Maliye bakanlıklarının yetkilileri uzun süredir, dar gelirli vatandaşların haciz sorununu çözmek için bir çalışma yürütüyor. Kabine'de o çalışmaya son şekli verilecek. Bu çalışmanın detaylarının da toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kamuoyuna açıklanması bekleniyor.

TASLAĞA SON ŞEKLİ VERİLECEK

Hazine ve Maliye Bakanlığı kaynaklarından aldığı bilgiye göre, iki bakanlığın yaptığı ortak çalışmayla dar gelirlilerin maddi konularda yargıya taşınan sorunlarının çözümü için bir taslak çalışma hazırlandı.

Taslağın kapsamına ilişkin detaylar bugünkü toplantının ardından netlik kazanacak. Bakanlıkların yetkilileri bugün bir araya gelerek, daha önce ayrıntıları üzerinde müzakere edilen taslağa son şeklini verecekler.

Hazine ve Maliye ile Adalet bakanlıklarınca hazırlanan çalışma, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık edeceği ilk kabine toplantısında sunulacak. Dar gelirli vatandaşları ilgilendiren düzenlemenin detaylarının, kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kamuoyuna açıklanması bekleniyor.

ENFLASYONLA MÜCADELE

Enflasyonla mücadele kapsamında önümüzdeki dönem atılacak adımlar da toplantıda ele alınacak. Kabine toplantısında terörle mücadelede ve dış politikadaki gelişmelere yönelik gelişmelerin de masaya yatırılması bekleniyor.

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