Borcu olanlar nefes alacak! Haciz ve icrada 3 formül! Sosyal konut proje şartları ne olacak? Kabine Toplantısı Başkan Erdoğan liderliğinde yapılacak

HACİZ SORUNU DA GÜNDEMDEKİ KONULARDAN BİRİ

Adalet ile Hazine ve Maliye bakanlıklarının yetkilileri uzun süredir, dar gelirli vatandaşların haciz sorununu çözmek için bir çalışma yürütüyor. Kabine'de o çalışmaya son şekli verilecek. Bu çalışmanın detaylarının da toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kamuoyuna açıklanması bekleniyor.