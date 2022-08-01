Borcu olanlar nefes alacak! Haciz ve icrada 3 formül! Sosyal konut proje şartları ne olacak? Kabine Toplantısı Başkan Erdoğan liderliğinde yapılacak
Milyonların çıkacak sonuçlarını merakla beklediği Kabine toplantısı Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bugün yapılacak. Kritik toplantıda sosyal konut projesinin yanında dar gelirli vatandaşların haciz sorunu da ele alınacak. Diğer yandan enflasyondaki son durum da toplantıda değerlendirilecek maddeler arasında yer alıyor. Saat 15.00'de başlaması beklenen toplantının ardından Başkan Erdoğan alınan kararları açıklayacak. Peki sosyal konut proje başvuru şartları ne olacak? Haciz sorunu nasıl çözülecek? İşte detaylar...
Milyonların merakla beklediği Ağustos ayı Kabine toplantısı bugün yapılacak. Toplantı sonrasında alınan kararlar Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kamuoyuna duyurulacak.
EKONOMİ VE KONUT PROJELERİ GÜNDEMDE OLACAK
Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki toplantının ana gündem başlığı yine ekonomi. Toplantıda iki konu öne çıkıyor. Ekonominin yanında 81 ilde yapılacak sosyal konut projesinin ayrıntılarının da Başkan Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor.
81 İLDE BAŞLAYACAK YENİ PROJE
Konuyla ilgili bugün Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da bir açıklama yaptı. Kurum, "Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini 81 ilimizde başlatıyor olacağız" diyerek ağustos ayını işaret etti.
15 YIL VADE
Konut projesinde vadenin 15 yıl olması, projeden 10 bin lira altında geliri olanların faydalanması bekleniyor.
KİMLER FAYDALANACAK?
Projeden hiç evi olmayanların ve belli bir gelirin altındakilerin faydalanması bekleniyor. Emeklilere, şehit ve gazi yakınlarına ve yeni evleneceklere de kota ayrılacak. 20 yıla varan vade ve uygun ödeme koşulları sunulacak.
HACİZ SORUNU DA GÜNDEMDEKİ KONULARDAN BİRİ
Adalet ile Hazine ve Maliye bakanlıklarının yetkilileri uzun süredir, dar gelirli vatandaşların haciz sorununu çözmek için bir çalışma yürütüyor. Kabine'de o çalışmaya son şekli verilecek. Bu çalışmanın detaylarının da toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kamuoyuna açıklanması bekleniyor.
TASLAĞA SON ŞEKLİ VERİLECEK
Hazine ve Maliye Bakanlığı kaynaklarından aldığı bilgiye göre, iki bakanlığın yaptığı ortak çalışmayla dar gelirlilerin maddi konularda yargıya taşınan sorunlarının çözümü için bir taslak çalışma hazırlandı.
Taslağın kapsamına ilişkin detaylar bugünkü toplantının ardından netlik kazanacak. Bakanlıkların yetkilileri bugün bir araya gelerek, daha önce ayrıntıları üzerinde müzakere edilen taslağa son şeklini verecekler.
Hazine ve Maliye ile Adalet bakanlıklarınca hazırlanan çalışma, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık edeceği ilk kabine toplantısında sunulacak. Dar gelirli vatandaşları ilgilendiren düzenlemenin detaylarının, kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kamuoyuna açıklanması bekleniyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- DGS sonuçları ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? ÖSYM DGS sonuçları belli oldu mu?
- Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani kimdir, kaç yaşında? İşte Vjosa Osmani'nin hayatı...
- Sağlık Bakanlığı 27 bin personel alımı başvuruları başladı mı? Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman?
- 2023'te emekli olabilirsiniz! 3600 günle 58 yaş dolacak! Kapsam belli oldu, hesaplamalar yapıldı! Baştan sona maaş hesaplaması...
- İş arayana 4.907 TL ödeme! Öğrenci, işsiz fark etmiyor, başvuru yapan kazanacak! İŞKUR duyurdu, günlük olarak...
- Galatasaray Fiorentina maçı canlı yayın nereden, nasıl izlenir? GS Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak?
- ÖSYM KPSS soru ve cevap anahtarı son dakika: KPSS 2022 soru ve cevap anahtarı yayınlandı mı? KPSS soruları açıklandı mı?
- BİLSEM sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? BİLSEM sonuçları belli oldu mu 2022?
- AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Açık Lise 3. dönem sınav sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu?
- KPSS Lisans ne zaman açıklanacak? 2022 KPSS sınav sonuçları ne zaman belli olacak? Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri...
- TMO fındık alım fiyatları açıklandı mı? 2022 fındık fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İl il fındık fiyatları son durum nedir?
- Trabzonspor Sivasspor maçı CANLI İZLE | 30 Temmuz Süper Kupa 2022 final maçı hangi kanalda, şifreli mi, şifresiz mi?