Türkiye üzerinden kirli senaryo! İşte Irak’ta oynanan kirli oyunun şifreleri







KAOS ORTAMI: Saldırının iki hedefi bulunuyor. Bunlardan ilki Türkiye'nin Irak'tan sonra Suriye'de ve dolayısıyla bölgedeki etkinliğini kırmak. İkincisi ise Irak'ta İran'a yakın bir yönetimin işbaşına gelmesini sağlamak için ülkede kaos yaratmak. Şu anda Irak'ta Şiiler, Arap Şiiler, İran'a yakın gruplar olmak üzere ikiye ayrılmış durumda. Bu nedenle uzun süredir hükümet kurulamıyor. İran, Irak'ta yaratılacak kaos ile kendisine yakın grupların iktidara taşınmasını hedefliyor.