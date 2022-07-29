29 Temmuz 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Teröristlerin taciz atışları cezasız kalmadı! Fırat Kalkanı bölgesinde PKK'ya ağır darbe

Son dakika: Teröristlerin taciz atışları cezasız kalmadı! Fırat Kalkanı bölgesinde PKK'ya ağır darbe

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 29.07.2022 Güncelleme Tarihi: 29.07.2022
ABONE OL
Son dakika: Teröristlerin taciz atışları cezasız kalmadı! Fırat Kalkanı bölgesinde PKK’ya ağır darbe

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 7 PKK/YPG’li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi." ifadelerine yer verildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA