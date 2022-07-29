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Son dakika: İstanbul merkezli 3 ilde terör operasyonu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 29.07.2022
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Son dakika: İstanbul merkezli 3 ilde terör operasyonu

Son dakika haberi...  İstanbul merkezli 3 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya eleman kazandırmaya çalıştıkları öne sürülen şüphelilere yönelik operasyon başlatıldı.

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