29 Temmuz 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri e-Devlet askerlik yerleri sorgulama ekranı: 2022 Ağustos celbi askerlik yerleri nereden öğrenilir? Sevk tarihleri...

e-Devlet askerlik yerleri sorgulama ekranı: 2022 Ağustos celbi askerlik yerleri nereden öğrenilir? Sevk tarihleri...

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.07.2022
ABONE OL
e-Devlet askerlik yerleri sorgulama ekranı: 2022 Ağustos celbi askerlik yerleri nereden öğrenilir? Sevk tarihleri...

Ağustos celbi askerlik yerleri nereden öğrenilir? 2022 Ağustos celbi askerlik yerleri bugün erişme açılacak. MSB ASAL tarafından yapılan açıklamaya göre, askerlik yerleri e-Devlet üzerinden görüntülenebilecek. Ağustos celbi ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, e-Devlet askerlik yerleri sorgulama nasıl yapılır? 2022 Ağustos celbi askerlik yerleri nereden öğrenilir? Sevk tarihleri ne zaman? İşte haberin detayları...

e-Devlet askerlik yerleri sorgulama nasıl yapılır? Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan Ağustos celbi duyurusu ile merak edilen sorular yanıt buldu. Silahaltına alınmayı bekleyen vatandaşlar, askere gidecekleri yer bilgisini merak ediyor. Yapılan açıklamada, askerlik yerlerinin 29 Temmuz'da açıklanacağı bildirildi. Peki, e-Devlet askerlik yerleri sorgulama nasıl yapılır? 2022 Ağustos celbi askerlik yerleri nereden öğrenilir? Sevk tarihleri ne zaman? İşte cevaplar...

AĞUSTOS CELBİ ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2022 Ağustos celbi askerlik yerleri 29 Temmuz 2022 tarihinde e-Devlet üzerinden açıklanacak. Yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden, tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı Kanunda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar (daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar dahil) er statüsünde askere sevk edilecekler.

AĞUSTOS CELBİ ASKERLİK YERLERİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN...

AĞUSTOS 2022 SINIFLANDIRMA DÖNEMİ DUYURUSU

1. Ağustos 2022 sınıflandırma döneminde silahaltına alınacak yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile er statüsündeki yükümlülerin askerlik hizmeti tercihi, sınıflandırma ve sevk işlemleriyle ilgili hususlar müteakip maddelerde açıklanmıştır.

2. Ağustos 2022 sınıflandırma döneminde silahaltına alınmak isteyen yükümlülerin, 31 Mayıs 2022 (dahil) tarihine kadar yoklama ve askerlik hizmeti ile celp tercihini e-Devletten veya en yakın askerlik şubesine müracaat ederek yaptırmaları gerekmektedir. Yoklamasını yaptırdıkları halde askerlik hizmeti ile celp tercihini yapmayanlar, ertelemesi sona erenler ile dövizle/bedelli askerlik hizmeti kapsamından çıkartılanlar, mevcut bilgilerine göre Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı dikkate alınarak sınıflandırma işlemine tabi tutulacaktır.

3. 31.12.2020 (dahil) öncesinde yoklama işlemlerini yaptırdıkları halde çeşitli nedenlerle ertelenenlerden, 31.05.2022 (Dahil) tarihine kadar ertelemesi sona erenlerin yeniden yoklama ve askerlik hizmet tercihi ile celp tercihi yaptırmaları gerekmektedir. (Daha önceki sınıflandırma dönemlerinden haklarında sınıflandırma işlemi yapılarak ertelenenler hariç)

4. Seçim ve sınıflandırma sonuçları 29 Temmuz 2022 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacaktır. Yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden, tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı Kanunda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar (daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar dahil) er statüsünde askere sevk edileceklerdir.

5. Yedek subay/astsubay adayları ile erbaş/erlerin sevk tarihleri şöyle:

Yükümlü: Sevk Tarihleri
Yedek Subay/Astsubay Adayları ile Er (1'inci Grup): 18 Ağustos 2022
Er (2'nci Grup): 15 Eylül 2022
Er (3'üncü Grup): 13 Ekim 2022

6. Tarama amaçlı PCR testi yapılmayacaktır. Yükümlüler sevk belgesini sevk tarihinin 10 gün öncesinden itibaren e-Devletten veya askerlik şubesinden alabilecektir.

7. Yükümlülere, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde bulunan adresi ile eğitim birliği arası esas alınarak yol ve iaşe bedeli ödenecektir. Yükümlüler kendilerine yapılan ödemeleri kimlik belgeleri ile PTT şubelerinden veya PTT kartı ile PttMatiklerden alabileceklerdir.

8. Yükümlüler, askerlik hizmetleri süresince kullanmak üzere banka kartları bulunmuyorsa herhangi bir banka şubesine başvururak hesap açtırabilecek ve banka kartı temin edebileceklerdir.

9. Sevk belgesini almayanlar ile aldığı halde sevk edildiği sınıf okulu/eğitim merkezlerine katılmayanlar bakaya işlemine tabi tutulacaktır.

10. 7179 sayılı Askeralma Kanununun 27'nci maddesi gereğince bu duyuru yükümlülere tebliğ mahiyetindedir.

11. Yükümlüler bu duyuru metnine https://msb.gov.tr/Askeralma internet adresinden ve TRT teleteksten ulaşabileceklerdir.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA