e-Devlet askerlik yerleri sorgulama ekranı: 2022 Ağustos celbi askerlik yerleri nereden öğrenilir? Sevk tarihleri...
Ağustos celbi askerlik yerleri nereden öğrenilir? 2022 Ağustos celbi askerlik yerleri bugün erişme açılacak. MSB ASAL tarafından yapılan açıklamaya göre, askerlik yerleri e-Devlet üzerinden görüntülenebilecek. Ağustos celbi ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, e-Devlet askerlik yerleri sorgulama nasıl yapılır? 2022 Ağustos celbi askerlik yerleri nereden öğrenilir? Sevk tarihleri ne zaman? İşte haberin detayları...
e-Devlet askerlik yerleri sorgulama nasıl yapılır? Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan Ağustos celbi duyurusu ile merak edilen sorular yanıt buldu. Silahaltına alınmayı bekleyen vatandaşlar, askere gidecekleri yer bilgisini merak ediyor. Yapılan açıklamada, askerlik yerlerinin 29 Temmuz'da açıklanacağı bildirildi. Peki, e-Devlet askerlik yerleri sorgulama nasıl yapılır? 2022 Ağustos celbi askerlik yerleri nereden öğrenilir? Sevk tarihleri ne zaman? İşte cevaplar...
AĞUSTOS CELBİ ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2022 Ağustos celbi askerlik yerleri 29 Temmuz 2022 tarihinde e-Devlet üzerinden açıklanacak. Yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden, tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı Kanunda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar (daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar dahil) er statüsünde askere sevk edilecekler.
2. Ağustos 2022 sınıflandırma döneminde silahaltına alınmak isteyen yükümlülerin, 31 Mayıs 2022 (dahil) tarihine kadar yoklama ve askerlik hizmeti ile celp tercihini e-Devletten veya en yakın askerlik şubesine müracaat ederek yaptırmaları gerekmektedir. Yoklamasını yaptırdıkları halde askerlik hizmeti ile celp tercihini yapmayanlar, ertelemesi sona erenler ile dövizle/bedelli askerlik hizmeti kapsamından çıkartılanlar, mevcut bilgilerine göre Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı dikkate alınarak sınıflandırma işlemine tabi tutulacaktır.
3. 31.12.2020 (dahil) öncesinde yoklama işlemlerini yaptırdıkları halde çeşitli nedenlerle ertelenenlerden, 31.05.2022 (Dahil) tarihine kadar ertelemesi sona erenlerin yeniden yoklama ve askerlik hizmet tercihi ile celp tercihi yaptırmaları gerekmektedir. (Daha önceki sınıflandırma dönemlerinden haklarında sınıflandırma işlemi yapılarak ertelenenler hariç)
4. Seçim ve sınıflandırma sonuçları 29 Temmuz 2022 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacaktır. Yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden, tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı Kanunda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar (daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar dahil) er statüsünde askere sevk edileceklerdir.
6. Tarama amaçlı PCR testi yapılmayacaktır. Yükümlüler sevk belgesini sevk tarihinin 10 gün öncesinden itibaren e-Devletten veya askerlik şubesinden alabilecektir.
7. Yükümlülere, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde bulunan adresi ile eğitim birliği arası esas alınarak yol ve iaşe bedeli ödenecektir. Yükümlüler kendilerine yapılan ödemeleri kimlik belgeleri ile PTT şubelerinden veya PTT kartı ile PttMatiklerden alabileceklerdir.
8. Yükümlüler, askerlik hizmetleri süresince kullanmak üzere banka kartları bulunmuyorsa herhangi bir banka şubesine başvururak hesap açtırabilecek ve banka kartı temin edebileceklerdir.
9. Sevk belgesini almayanlar ile aldığı halde sevk edildiği sınıf okulu/eğitim merkezlerine katılmayanlar bakaya işlemine tabi tutulacaktır.
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- e-Devlet askerlik yerleri sorgulama ekranı: 2022 Ağustos celbi askerlik yerleri nereden öğrenilir? Sevk tarihleri...
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