’Olayla ilgilim yok’ dedi! 200 bin dolarlık rüşvet pazarlığının kayıtları ortaya çıktı! Talimat CHP’li Semih Şahin’den

ŞAHİN'İN TALİMATI İLE...

İddianamede, kendi beyanı ve dosya kapsamındaki diğer beyanlar dikkate alındığında Selçuk Erdağı'nın, Semih Şahin'in bilgisi ve talimatları kapsamında hareket ettiğinde şüphe bulunmadığı anlatıldı. Sabah'ta yer alan habere göre, iddianamede ayrıca, telefon inceleme tutanağına göre Erdağı'nın 30 Aralık 2021 günü saat 15.18'de müşteki müteahhit Harun D.'yi arayarak, paranın 42 milyon TL tutarına çekildiğini, bir milyon TL'yi elden alacaklarını ve anlaştıkları alacaklarından da 500 bin TL'yi sildiklerini söylediği ifade edildi.

KAMERA KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI: ŞAHİN DE ODADA!

Kamera kayıtlarına göre, bu görüşme sırasında Semih Şahin'in, Selçuk Erdağı'nın odasında olduğu belirtilen iddianamede, anlaşma gerçekleştiğinde iki şüphelinin aynı ortamda iştirak iradesi içerisinde hareket ettikleri ve TCK'nın 252/3 hükmü gereği üzerlerine atılı suçun gerçekleştiği vurgulanarak, Şahin ile Erdağı'nın rüşvet pazarlığını birlikte yaptıklarına dikkat çekildi.