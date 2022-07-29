'Olayla ilgilim yok' dedi! 200 bin dolarlık rüşvet pazarlığının kayıtları ortaya çıktı! Talimat CHP'li Semih Şahin'den
Bilecik'te 200 bin dolarlık rüşvet skandalında iddianame tamamlandı. Kendisini “Olayla ilgim yok” diye savunan CHP’li Belediye Başkanı Semih Şahin’in rüşvet pazarlığı sırasında odada olduğu ispatlandı.
Bilecik'te görevden uzaklaştırılan CHP'li Başkan Semih Şahin'in danışmanı ve aynı zamanda belediyenin iştiraki olan Kayı A.Ş'nin Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Erdağı, bir AVM'nin müteahhidinden 200 bin dolar nakit ve 130 bin dolar senet rüşvet alırken yakalanınca tutuklandı.
CHP'li Semih Şahin, şüpheli sıfatıyla 7 Temmuz'da Bilecik Adliyesi'nde ifade vermesinin ardından yaptığı açıklamada olayla ilgisinin olmadığını öne sürdü. Soruşturmayı tamamlayan savcılık tarafından hazırlanan iddianamede ise Şahin ve Erdağı'nın TCK'nın 252/2 maddesi uyarınca rüşvet alma suçundan cezalandırılmaları istendi.
Selçuk Erdağı'nın, Semih Şahin'in bilgisi ve iradesi dışında eylemlerde bulunmasının mümkün olmadığı, aksinin hayatın olağan akışına aykırı olduğu vurgulanan iddianamede, Erdağı'nın belediyeyi adeta bir gölge başkan gibi yönettiği ifade edildi.
ŞAHİN'İN TALİMATI İLE...
İddianamede, kendi beyanı ve dosya kapsamındaki diğer beyanlar dikkate alındığında Selçuk Erdağı'nın, Semih Şahin'in bilgisi ve talimatları kapsamında hareket ettiğinde şüphe bulunmadığı anlatıldı. Sabah'ta yer alan habere göre, iddianamede ayrıca, telefon inceleme tutanağına göre Erdağı'nın 30 Aralık 2021 günü saat 15.18'de müşteki müteahhit Harun D.'yi arayarak, paranın 42 milyon TL tutarına çekildiğini, bir milyon TL'yi elden alacaklarını ve anlaştıkları alacaklarından da 500 bin TL'yi sildiklerini söylediği ifade edildi.
KAMERA KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI: ŞAHİN DE ODADA!
Kamera kayıtlarına göre, bu görüşme sırasında Semih Şahin'in, Selçuk Erdağı'nın odasında olduğu belirtilen iddianamede, anlaşma gerçekleştiğinde iki şüphelinin aynı ortamda iştirak iradesi içerisinde hareket ettikleri ve TCK'nın 252/3 hükmü gereği üzerlerine atılı suçun gerçekleştiği vurgulanarak, Şahin ile Erdağı'nın rüşvet pazarlığını birlikte yaptıklarına dikkat çekildi.
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