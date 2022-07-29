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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan şehit Astsubay Şimşek'in ailesine başsağlığı mesajı

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Giriş Tarihi: 29.07.2022 Güncelleme Tarihi: 29.07.2022
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Son dakika: Başkan Erdoğan’dan şehit Astsubay Şimşek’in ailesine başsağlığı mesajı

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Kilit harekat bölgesinde şehit düşen Astsubay Batuhan Şimşek'in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

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