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MSB: Astsubay Çavuş Batuhan Şimşek şehit oldu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.07.2022 Güncelleme Tarihi: 28.07.2022
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MSB: Astsubay Çavuş Batuhan Şimşek şehit oldu

Son dakika haberi… Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Pençe Kilit operasyon bölgesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada Astsubay Çavuş Batuhan Şimşek'in şehit olduğunu duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristler tarafından açılan taciz ateşi sonucu yaralanarak hastaneye kaldırılan askerin şehit olduğunu açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 28 Temmuz 2022 tarihinde bölücü terör örgütü tarafından açılan taciz ateşi sonrasında kahraman silah arkadaşımız İstihkam Astsubay Çavuş Batuhan Şimşek yaralanarak derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

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