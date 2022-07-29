Cumhurbaşkanı Ordu’ya ne zaman gelecek? Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ordu’ya hangi gün gelecek?

"Bu toplu açılış töreninde yaklaşık 223 kurum ve kuruluşun son 3,5 yıl içerisinde gerçekleştirmiş olduğu, icraatlarımızın içerisinde var olan yatırımların açılışı olacak. Bunların da yaklaşık maliyeti 6 milyar liradır. Hem bu açılışı yapacağız, onun akabinde de Cumhurbaşkanımız partililerimizle buluşmak üzere bu meydanda olacak. Onun akabinde bölgemizi ilgilendiren, yaklaşık 8 milyon insanı ilgilendiren fındığımızın fiyatını Sayın Cumhurbaşkanımız buradan bütün Karadeniz Bölgesi'ne fındık üreticisi kardeşlerimize duyuracak."

Bütün Orduluları bu programa davet eden Tomakin, fındık hasadı öncesi ilde yoğun bir kalabalık olduğunu ve Erdoğan'ı da yoğun katılımla ağırlayacaklarını kaydetti.