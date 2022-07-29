Cumhurbaşkanı Ordu'ya ne zaman gelecek? Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ordu'ya hangi gün gelecek?
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ordu'ya ne zaman gelecek? Ordu'da 223 kurum ve kuruluş tarafından yapılan hizmetlerin toplu açılış törenini gerçekleştirecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'on kente ne zaman geleceği merak ediliyor. Başkan Erdoğan, katıldığı bir televizyon programında Ordu'ya gideceğini açıklamıştı. Peki, Cumhurbaşkanı Ordu'ya ne zaman gelecek? Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ordu'ya hangi gün gelecek? İşte haberin detayları...
Cumhurbaşkanı Ordu'ya ne zaman gelecek? Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Ordu'yu ziyaret edeceğini duyurdu. Bu gelişmelerin ardından Ordu halkı, Başkan Erdoğan'ın kente geleceği tarihi araştırmaya başladı. Ordu'da fındık fiyatlarını da açıklayacak olan Başkan Erdoğan'ın kente gideceği tarih belli oldu. Peki, Cumhurbaşkanı Ordu'ya ne zaman gelecek? Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ordu'ya hangi gün gelecek? İşte cevaplar...
CUMHURBAŞKANI ORDU'YA NE ZAMAN GELECEK?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Temmuz Cumartesi günü Ordu'yu ziyaret edecek.
Ordu Valisi Tuncay Sonel, sosyal medya hesaplarından, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 30 Temmuz Cumartesi günü toplu açılış töreni vesilesiyle Ordu'muzu teşrif edeceklerdir. Tüm halkımız davetlidir." ifadelerini kullandı.
AK Parti Ordu İl Başkanı Halit Tomakin ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programına ilişkin, Cumhuriyet Meydanı'nda basın toplantısı düzenledi.
"Bu toplu açılış töreninde yaklaşık 223 kurum ve kuruluşun son 3,5 yıl içerisinde gerçekleştirmiş olduğu, icraatlarımızın içerisinde var olan yatırımların açılışı olacak. Bunların da yaklaşık maliyeti 6 milyar liradır. Hem bu açılışı yapacağız, onun akabinde de Cumhurbaşkanımız partililerimizle buluşmak üzere bu meydanda olacak. Onun akabinde bölgemizi ilgilendiren, yaklaşık 8 milyon insanı ilgilendiren fındığımızın fiyatını Sayın Cumhurbaşkanımız buradan bütün Karadeniz Bölgesi'ne fındık üreticisi kardeşlerimize duyuracak."
Bütün Orduluları bu programa davet eden Tomakin, fındık hasadı öncesi ilde yoğun bir kalabalık olduğunu ve Erdoğan'ı da yoğun katılımla ağırlayacaklarını kaydetti.
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