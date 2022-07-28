Türkiye'nin milli silah üretim adımları dünya basınında! Alman basınından övgü dolu sözler
Türkiye'nin yerli ve üretimde attığı adımlar dünya manşetlerinde de yerini almaya devam ediyor. Alman Handelsblatt gazetesi, Türkiye’nin silah üretim hamlesini detaylı şekilde paylaşırken, iki ülke arasındaki silah üretimlerini de kıyasladı. İşte detaylar...
Türkiye'nin son yıllarda attığı yerli ve milli askeri teknoloji adımları meyvelerini vermeye devam ediyor. Son yıllarda yerli üretim İHA/SİHA'lar başta olmak üzere savunma sanayinde yaptığı hamlelerle tartışılmaz bir bölgesel güç haline gelen Türkiye, Batılı ülkeler tarafından da yakından takip ediliyor. Azerbaycan'ın işgalci Ermenistan kuvvetlerine karşı kazandığı Dağlık Karabağ zaferi başta olmak üzere, tüm dünya için önemli bir SİHA tedarikçisi olarak önemli bir rolü üstlenen Türkiye ile ilgili yeni bir analiz, Alman gazete Handelsblatt tarafından yayınlandı.
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"TÜRKİYE SAVAŞLARIN SEYRİNİ DEĞİŞTİRİYOR"
Alman gazete, "İnsansız hava araçları, savaş ve uçak gemileri: Türkiye, askeri ihtiyaçlarını kendi kendine karşılayacak hale geliyor" başlıklı analizinde, yerlilik oranını artırma çalışmalarını ara vermeden sürdüren Türkiye'nin attığı adımları inceledi.
Son yıllarda, Almanya, Fransa ve ABD silahlarına olan rağbetin Bayraktar TB2 SİHA'ları sayesinde azaltığını vurgulayan gazete, Türkiye'nin savaşların seyrini değiştirdiğini söyledi.
Analizde, "Rus saldırıları başlamadan önce Ukrayna'ya 20'den fazla SİHA sattılar. Gelişmiş cihazlar, Rus kuvvetlerine ciddi darbeler vuruyor, tedarik hatlarını tahrip ediyor. Ukrayna'nın Karadeniz'deki Yılan Adası'nda olduğu gibi Rusların ilerlemesi engelleniyor." İfadelerinin kullanıldığı analizde, "Anadolu'dan gelen nispeten uygun fiyatlı insansız hava araçları, savaşın gidişatını belirleyebiliyor." yorumunda bulunuldu.
Analizde ayrıca, dikkat çeken bir kıyas da yapıldı. Almanya ile Türkiye'yi kıyaslayan gazete, Alman hükümetinin Silahlı Kuvvetlere modern silahlar sağlamak üzere 100 milyar euro harcama yapmayı planladığını söylerken Türkiye'nin yıllar önce çok farklı bir rota çizdiğine değindi.
Analizde, "Türkiye, artık neredeyse tüm silah ihtiyacını kendi kendine tedarik edebiliyor ve uluslararası silah teslimatlarında önemli bir oyuncu haline geldi." ifadesi kullanıldı.
Türkiye'nin, geçen yıl yeni silah sistemlerinin geliştirilmesine yönelik 1.6 milyar dolar harcadığı ve bunun sonucunda 10 milyar dolardan fazla bir tutara denk gelen silah üretimi gerçekleştirdiği belirtilirken Türk savunma sanayisinin cirosunun 3 katına çıktığına yer verildi.
TÜRKİYE'NİN ÜRETİM HACMİNE DİKKAT ÇEKİLDİ
Handelsblatt, Baykar'ın ürettiği SİHA'ların yanı sıra taşınabilir döner kanatlı vurucu insansız hava aracı (İHA) sistemi KARGU'lara da değinerek "Özel kişilerin de satın alabileceği büyüklükteki bu İHA'lar, küçük silahlar taşıyor ve pilot tarafından yönlendirilmeden de düzineler halinde koordine edilebiliyor." İfadelerini kullandı.
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