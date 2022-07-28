Türkiye’nin milli silah üretim adımları dünya basınında! Alman basınından övgü dolu sözler

Analizde ayrıca, dikkat çeken bir kıyas da yapıldı. Almanya ile Türkiye'yi kıyaslayan gazete, Alman hükümetinin Silahlı Kuvvetlere modern silahlar sağlamak üzere 100 milyar euro harcama yapmayı planladığını söylerken Türkiye'nin yıllar önce çok farklı bir rota çizdiğine değindi.

Analizde, "Türkiye, artık neredeyse tüm silah ihtiyacını kendi kendine tedarik edebiliyor ve uluslararası silah teslimatlarında önemli bir oyuncu haline geldi." ifadesi kullanıldı.

Türkiye'nin, geçen yıl yeni silah sistemlerinin geliştirilmesine yönelik 1.6 milyar dolar harcadığı ve bunun sonucunda 10 milyar dolardan fazla bir tutara denk gelen silah üretimi gerçekleştirdiği belirtilirken Türk savunma sanayisinin cirosunun 3 katına çıktığına yer verildi.