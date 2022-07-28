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Almanya'dan önemli ziyaret: Dışişleri Bakanı Baerbock Türkiye'ye geliyor

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Giriş Tarihi: 28.07.2022 Güncelleme Tarihi: 28.07.2022
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Almanya’dan önemli ziyaret: Dışişleri Bakanı Baerbock Türkiye’ye geliyor

Son dakika dünya haberi |Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, resmi temaslarda bulunmak üzere yarın Türkiye'ye gelecek.

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