Ölüm yolundan umut tüneline! Vatandaşlar ve sürücüler konuştu: 40 senedir bahanelerle yapmadılar! Erdoğan 3 senede bitirdi

40 SENEDİR 'YAPACAĞIZ' DEDİLER, YAPAMADILAR

Yıllarca kamyon şoförlüğü yapmış şimdi ise taksi şoförü olan Menderes Uyar, yüklü arabanın zincir takmayınca Ilgaz Dağı'nı çıkmasının mümkün olmadığını söyledi. Uyar, "Çok kazalar oldu bu dağda. Otobüsler devrildi, taksiler uçtu, kamyonlar devrildi. İnsanlar saatlerce yollarda mahsur kalırdı" dedi. Tünelin açılmasının bir velinimet olduğunu belirten Uyar, "Zamanında bu tüneli yapmak istediklerinde 'Altında su var, bu suyu nereye çıkaracağız' bahaneleriyle bir türlü yapamadılar ama Erdoğan gelince 3 senede bitirdi. Şimdi ikinci tünel de bitmek üzere. 40 senedir 'Yapılacak' dediler ama maalesef yapamadılar" diye konuştu.