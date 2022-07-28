Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğüne Abdullah Yasir Şahin atandı

1999'da Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Stratejik Yönetim Geliştirme Sertifika Programını tamamladı.

2017'de İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) Tarih Bölümünü bitirdi.

1988-2000 Yılları arasında özel sağlık sektöründe; Tıbbi yayıncılık, Sağlık yatırımları ve Hastane işletmeciliği, Medikal ithalat ve pazarlama gibi alanlarda yönetici olarak çalıştı.

2000-2004 yılları arasında; İBB İstanbul Sağlık A.Ş. Genel Müdürlüğü yaptı.

2005-2010 yıllarında Başbakanlık TMSF adına; Şevket Demirel Şirketleri Tarım ve Gıda grubu ile, Hayyam Gariboğlu Şirketleri; Ak Nişasta ve Hidrojen Peroksit'te Kayyum Genel Müdürlük yaptı.

1 Haziran 2010'da, Kurucu Genel Müdür olarak başladığı İBB İstanbul Otobüs İşletmeleri A.Ş. Genel Müdürlüğünden ve 29 Ekim 2018'den itibaren İstanbul Havalimanı yolcu taşımacılığını yapan HAVAİST'in Yönetim Kurulu Başkanlığından 19 Temmuz 2019'da ayrıldı.

1 Ekim 2019 tarihinde Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü görevine başladı.

Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri ile fotoğrafçılık ve doğa sporlarıyla ilgilenmektedir.



İngilizce ve Arapça bilmekte olup, bir kız ve üç erkek çocuk babasıdır.