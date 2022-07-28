Almanya’dan dünyaya Türkiye mesajı! Vazgeçilmez bir ortak

Son dönemde NATO müttefikleri ve Avrupalı ortakları arasındaki birliğin hiç olmadığı kadar önemli hale geldiğini belirten Baerbock, bu nedenle Yunanistan ve Türkiye ziyaretlerini özellikle şimdi gerçekleştirdiğini aktardı.

Baerbock, Türkiye temaslarında Akdeniz'in güvenliğinin önemli gündem maddelerinden olacağını kaydederek, "Bizim burada da mesajımız 'sorunlar gerilimi tırmandırmakla değil, görüşmelerle çözülmeli' olacak. Türkiye, bizim için vazgeçilmez bir ortaktır ve başka hiçbir ülke ile olmadığı kadar bizimkiyle bağlı olan ülkedir. Milyonlarca insanın kalbi ülkelerimiz için atıyor." ifadesini kullandı.