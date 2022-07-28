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Askerlik yerleri açıklandı mı, belli oldu mu? Ağustos ayı askerlik yerleri ne zaman açıklanır? Sevk ve celp tarihleri...

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.07.2022
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Askerlik yerleri açıklandı mı, belli oldu mu? Ağustos ayı askerlik yerleri ne zaman açıklanır? Sevk ve celp tarihleri...

Askerlik yerleri açıklandı mı, belli oldu mu? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milli Savunma Bakanlığı tarafından duyurusu yapılacak olan askerlik sevk tarihleri bir çok adayın gündeminde yer alan konular arasında. Peki, Askerlik yerleri açıklandı mı, belli oldu mu? Ağustos ayı askerlik yerleri ne zaman açıklanır? Sevk ve celp tarihleri...

Askerlik yerleri açıklandı mı, belli oldu mu? Ağustos ayı askerlik yerleri ne zaman açıklanır? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Askerlik yerleri için gözler Milli Savunma Bakanlığı'na çevrildi. Geçtiğimiz günlerde Yedek subay/astsubay adayları ile erbaş/erlerin sevk tarihleri açıklanmıştı. Peki, Askerlik yerleri açıklandı mı, belli oldu mu? Ağustos ayı askerlik yerleri ne zaman açıklanır? Sevk ve celp tarihleri...

ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Seçim ve sınıflandırma sonuçları 29 Temmuz 2022 tarihinde açıklanacak.

ASKERLİK YERLERİ NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

Askerlik yerleri e-Devlet üzerinden açıklanacak.

SEVK TARİHLERİ NELER?

Yedek Subay/Astsubay Adayları ile Er (1'inci Grup) 18 Ağustos 2022

Er (2'nci Grup) 15 Eylül 2022

Er (3'üncü Grup) 13 Ekim 2022

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