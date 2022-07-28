Askerlik yerleri açıklandı mı, belli oldu mu? Ağustos ayı askerlik yerleri ne zaman açıklanır? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Askerlik yerleri için gözler Milli Savunma Bakanlığı'na çevrildi. Geçtiğimiz günlerde Yedek subay/astsubay adayları ile erbaş/erlerin sevk tarihleri açıklanmıştı. Peki, Askerlik yerleri açıklandı mı, belli oldu mu? Ağustos ayı askerlik yerleri ne zaman açıklanır? Sevk ve celp tarihleri...