Irak’ta asıl hedef Türkiye mi? Uzmanlar A Haber’de gerçekleri anlattı: PKK’nın bitişi nedeniyle destek verenler harekete geçti

"TÜRKİYE, İRAN VE RUSYA İLE ANLAŞMA YAPTI, ABD'NİN İŞİNE GELMEDİ"

Irak'ın toprak bütünlüğünü Türkiye'den başka savunan kimsenin olmadığını ifade eden Caşın'ın diğer açıklamaları ise şöyle:

"Bunları kim gönderdi buraya, halk hareketi değil bu provokasyon var. Aynı zamanda musul konsolosluğu basılıyor. Türk ordusu Dahok'ta katliam yaptı diyerek bizi BM'ye şikayet ediyorlar. PKK'nın terör ve şiddet eylemlerinin belinin kırılması birilerinin hoşuna gitmedi. Buradaki mesele Musul, Kerkük petrolüdür. İkinci ise, siyasi istikrarsızlık ve Irak'ın yönetilememesi meselesidir. Dünyanın yüzde 10'una sahip devlet petrol satamıyor. Biden neden gitti petrol üretimi artırın demek için. ABD'nin dini imanı petrol, arabasına benzin koyamazsa yürüyemez. Türkiye de gitti İran ve Rusya ile anlaşma yaptı. Demek ki ABD'nin işine gelmedi. Birileri de bunları kontrol ediyor."