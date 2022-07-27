Irak'ta asıl hedef Türkiye mi? Uzmanlar A Haber'de gerçekleri anlattı: PKK'nın bitişi nedeniyle destek verenler harekete geçti
Irak sınırları içerisinde son günlerde oldukça enteresan gelişmeler yaşanıyor. PKK'nın sivillere yönelik saldırısını Türkiye'ye mal eden Irak, Meclis baskınıyla bir kez daha gündeme geldi. Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğuna da yapılan saldırının gölgesinde yaşananlara ilişkin A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan uzmanlar, ABD'nin varlığına dikkat çekti. Gazeteci-Yazar Mahmut Övür, yaşananların yeni olaylar olmadığını vurgulayarak, "Türkiye küresel çapta roller oynayınca, çevresindeki hareketlenmede artıyor." diye konuştu. Gazeteci-Yazar Gaffar Yakınca ise, Mukteda El Sadr'a yakın gruplara dikkat çekerek, "El Sadr'ın Şii bir lideri olduğu biliniyor bu nedenle de İran'a yakın olduğu düşünüyor ama isyanı yapanlar İran'a karşı slogan atıyor, çok enteresan." dedi. Akademisyen-Stratejist Prof. Dr. Mesut Hakkı Çaşın ise, saldırıların asıl sebebinin Milli İstihbarat Teşkilatı ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başarısı olduğunu söyledi. İşte Irak gerçekleri ve Türkiye'ye olası etkileri...
Son günlerde Irak'ta sular durulmuyor. Terör örgütü PKK'nın Dahok kentinde sivillere yönelik düzenlediği saldırının Türkiye'nin üzerine yıkılması girişimi sonrası, geride kalan gün de Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğuna baskın düzenlenmişti. Olayda kimse yaralanmazken, Türkiye faillerin ortaya çıkarılması için Irak hükümetine sert şekilde çağrıda bulunmuştu.
Tüm bu gelişmelerin üzerine bugün de Irak Meclisi, Şii gruplar tarafından basılmış, gelişme dünyada büyük yankı uyandırmıştı.
Konuya ilişkin A Haber'de canlı yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında değerlendirmelerde bulunan uzmanlar, ABD'nin süreçteki rolüne dikkat çekti.
"TÜRKİYE KÜRESEL ÇAPTA ROLLER OYNADI, ÇEVREMİZ KARIŞTI"
Gazeteci-Yazar Mahmut Övür, yaşananların yeni olaylar olmadığını vurgulayarak, "Bir süredir orada büyük bir kaynama yaşanıyor. Türkiye küresel çapta roller oynayınca, çevresindeki hareketlenmede artıyor. Biden'ın son açıklamasına dikkat çekerim. Orta Doğu'yu bırakmayacağız demişti. Bu bir biçimde, Obama Doktrini dediğimiz şeyin uzantısı gibi geliyor bana. Vekalet savaşları gibi bir süreci, ülkelerin içini karıştırarak gerilim yaratmak." diye konuştu.
"PKK'NIN BİTİŞİ NEDENİYLE DESTEK VERENLER HAREKETE GEÇTİ"
Türkiye'ye yönelik bu gerilimin ucunda Irak'taki ABD etkisinin olduğunu ifade eden Övür, "Bir yandan da İran ile alakalı bir durum. En önemlisi PKK-YPG ile alakalı durum. PKK, 3-4 aydır hatta daha fazla KDP'yi (Kürdistan Demokratik Partisi) orada yok etmek için inanılmaz bir savaş başlattı. Türkiye düşmanlığını da aynı derecede derinleştiren bir savaş başlattı. Neden Türkiye, bölgede çok önemli adımlar attı. Bu PKK'nın bitişi demektir, PKK'ya destek veren güçler de bu nedenle harekete geçti." dedi.
"İRAN'IN TÜRKİYE'YE BENZER POZİSYON ALMASI GEREK"
ABD'nin bu olayların çıkışında başta yer aldığını söyleyen Övür, "İran'ın Türkiye'nin etkinlik kazanmasından rahatsız olacağını düşünüyorum ama Astana süreci, Suriye meselesinde gördük ki İran Türkiye ile birlikte olduğu sürece küresel güçler burada at oynatamayacak. İran'ın bir biçimde Türkiye'nin aldığı pozisyona benzer bir pozisyon alması gerekir. Irak'ın karıştırılması hem Türkiye'nin hem de İran'ın işine gelmeyen bir süreç, dikkat etmeliler." ifadelerini kullandı.
GAFFAR YAKINCA 'ÇOK ENTERESAN' DEYİP MUKTEDA EL SADR'A DİKKAT ÇEKTİ
Gazeteci-Yazar Gaffar Yakınca ise, El Sadr'a yakın gruplara dikkat çekerek, "El Sadr'ın Şii bir lideri olduğu biliniyor bu nedenle de İran'a yakın olduğu düşünüyor ama isyanı yapanlar İran'a karşı slogan atıyor, çok enteresan." şeklinde konuştu.
Söz konusu grubun Irak'ta 20 senedir yolsuzluk ve kaynak yağmalamaları nedeniyle ayaklandığını söylediğini vurgulayan Yakınca, "Bu yağmanın, yolsuzluğun sebebi İran ve Türkiye'dir diyorlar. İran'ı suçlayabilirsiniz, Türkiye Irak'ın içişleri nasıl bir müdahalede bulundu da siz katıyorsunuz? Bu Türkiye'yi hedef alan bir şey, bir problem varsa önce ABD'yi telaffuz edin. Biz toprak bütünlüğünüze, liderinize saldırmadık." dedi.
"MİT VE TSK'NIN BAŞARISI CENTCOM'U RAHATSIZ ETTİ"
Akademisyen – Stratejist Prof. Dr. Mesut Hakkı Çaşın ise, saldırıların asıl sebebinin Milli İstihbarat Teşkilatı ve Türk Si
lahlı Kuvvetleri'nin başarısı olduğunu söyledi.
Bölge halkının 35 yıldır PKK'dan yaka silktiğini ve Türk askerinin Irak'ın başındaki keneleri temizlediğini söyleyen Caşın, "ABD (CENTCOM) buradaki MİT operasyonlarından rahatsız. Bu sadece Irak değil, Suriye'de de aynı. Türkiye buradan çıksın diyor. Burada ABD, İran ve İsrail'de var. Türkiye'nin kurduğu karakollar birilerinin işine gelmiyor. Dikkat ederseniz PKK sivilleri öne koymak suretiyle saldırmak istedi Türkiye bunları başarısız kıldı. Pençe harekatındaki başarı bellerini kırınca, MİT ve TSK hedef haline geldi." diye konuştu.
"TÜRKİYE, İRAN VE RUSYA İLE ANLAŞMA YAPTI, ABD'NİN İŞİNE GELMEDİ"
Irak'ın toprak bütünlüğünü Türkiye'den başka savunan kimsenin olmadığını ifade eden Caşın'ın diğer açıklamaları ise şöyle:
"Bunları kim gönderdi buraya, halk hareketi değil bu provokasyon var. Aynı zamanda musul konsolosluğu basılıyor. Türk ordusu Dahok'ta katliam yaptı diyerek bizi BM'ye şikayet ediyorlar. PKK'nın terör ve şiddet eylemlerinin belinin kırılması birilerinin hoşuna gitmedi. Buradaki mesele Musul, Kerkük petrolüdür. İkinci ise, siyasi istikrarsızlık ve Irak'ın yönetilememesi meselesidir. Dünyanın yüzde 10'una sahip devlet petrol satamıyor. Biden neden gitti petrol üretimi artırın demek için. ABD'nin dini imanı petrol, arabasına benzin koyamazsa yürüyemez. Türkiye de gitti İran ve Rusya ile anlaşma yaptı. Demek ki ABD'nin işine gelmedi. Birileri de bunları kontrol ediyor."
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