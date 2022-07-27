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Bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 bekçilik sınav sonuçları belli oldu mu, açıklandı mı?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.07.2022
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Bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 bekçilik sınav sonuçları belli oldu mu, açıklandı mı?

Bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bekçilik sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı belli oldu. 17 Temmuz tarihinde yapılan söz konusu sınavın ardından adayların heyecanla bekçilik sonuçları için bekleyişi başladı. Peki, Bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 bekçilik sınav sonuçları belli oldu mu, açıklandı mı?

Bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 bekçilik sınav sonuçları belli oldu mu, açıklandı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bekçilik sınav sonuçları için heyecan giderek artıyor. Bekçilik sınavı 2022 yılında 17 Temmuz tarihinde yapıldı. 2022/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavının soru ve cevaplarının açıklanmasının ardından gözler sonuç açıklamasına çevrildi. Peki, Bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 bekçilik sınav sonuçları belli oldu mu, açıklandı mı?

BEKÇİLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Sınav sonuçları 05 Ağustos 2022 tarihinde açıklanacak olup, sınav sonuçlarına yapılacak itirazlar 09 Ağustos 2022 tarihi saat 17.00'a kadar aynı usullerle yapılacaktır.

SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacak olup yanlış cevap sayısının dörtte biri doğru cevap sayısından çıkarılmasıyla hesaplanan puanlar dikkate alınarak 50 (elli) ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır.

Sınavda değerlendirme için [Puan=((Doğru Sayısı-(Yanlış Sayısı/4)) / Soru Sayısı) x 100] formüllü kullanılacaktır.

Başarı puanı hesaplaması sonucu eksi puan alan adayların puanları 0'a (sıfır) tamamlanacaktır.

Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, hatalı olan soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

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