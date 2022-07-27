Bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 bekçilik sınav sonuçları belli oldu mu, açıklandı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bekçilik sınav sonuçları için heyecan giderek artıyor. Bekçilik sınavı 2022 yılında 17 Temmuz tarihinde yapıldı. 2022/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavının soru ve cevaplarının açıklanmasının ardından gözler sonuç açıklamasına çevrildi. Peki, Bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 bekçilik sınav sonuçları belli oldu mu, açıklandı mı?