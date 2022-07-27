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Türkiye'den flaş Bulgaristan kararı! 90 günlük kalış için vize istenmeyecek

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Giriş Tarihi: 27.07.2022 Güncelleme Tarihi: 27.07.2022
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Türkiye’den flaş Bulgaristan kararı! 90 günlük kalış için vize istenmeyecek

Son dakika haberi... Resmi Gazete'de yayınlanan düzenlemeye göre; Türkiye, Bulgaristan vatandaşlarının Türkiye'ye seyahati ve transit geçişlerinde vize muafiyeti sağlayacak.

Türkiye, Bulgaristan vatandaşlarının Türkiye'ye seyahati ve transit geçişlerinde vize muafiyeti sağlayacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, Bulgaristan vatandaşlarının Türkiye'ye yapacakları her 180 gün içinde azami 90 gün kalış süreli turistik amaçlı seyahatlerinde ve transit geçişlerinde vize muafiyeti sağlanacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre Ocak-Mayıs döneminde Türkiye'yi 944 bin 366 Bulgaristan vatandaşı ziyaret etti. Bulgaristan'dan gelen ziyaretçiler, Türkiye'ye aynı dönemde gelen ziyaretçilerin yüzde 8,3'ünü oluşturdu.

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