İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan CHP’ye tepki: Polise atılan yumruk HDPKK sevgisine kurban gitti
CHP'nin HDP ile ittifakını bir kez daha gözler önüne seren gelişme yaşandı. TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu, İstanbul'daki izinsiz gösteride polise yumruklu saldırıda bulunan DBP Milletvekili Salihe Aydeniz'in yasama dokunulmazlığının kaldırılması yönünde karar verdi. AK Parti, MHP ve İYİ Parti'liler dokunulmazlığın kaldırılması yönünde oy kullandı. HDP ile ittifak yapan CHP'liler ise "ret" oyu verdi. Oylamadaki CHP ve PKK'nın siyasi kolu HDP ittifakını topa tutan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Polise atılan yumruk HDPKK sevgisine kurban gitti. Polislerimizi istismar için her türlü boyaya giren Kılıçdaroğlu ve samimiyetsiz tayfası HDPKK'nın terörist milletvekilinin polisimize attığı yumruğu görmezden geldi ve boyaları döküldü. Gerçek yüzleri ortaya çıkınca utandılar mı?" sözleriyle tepkisini dile getidi.
SON DAKİKA! Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu, İstanbul Kadıköy'deki izinsiz gösteride polise yumruklu saldırıda bulunan DBP Milletvekili Salihe Aydeniz'in yasama dokunulmazlığının kaldırılması yönünde hüküm verdi.
Komisyonda 12 saat süren kritik toplantıda, Aydeniz hakkında "terör örgütü propagandası yapma", "kamu görevlisine görevini yaptırmamak için direnme", "kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret" ile "kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenleme, yönetme ve bunlara katılma" iddiasıyla hazırlanan 5 dosya ele alındı.
"DOKUNULMAZLIĞI KALSIN" DENİLDİ
AK Parti, MHP ve İYİ Parti'liler dokunulmazlığın kaldırılması yönünde oy kullandı.
BAKAN SÜLEYMAN SOYLU: HDPKK SEVGİSİNE KURBAN GİTTİ!
Sosyal medyan CHP'ye sert ifadeler kullanan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Polise atılan yumruk HDPKK sevgisine kurban gitti. Polislerimizi istismar için her türlü boyaya giren Kılıçdaroğlu ve samimiyetsiz tayfası HDPKK'nın terörist milletvekilinin polisimize attığı yumruğu görmezden geldi ve boyaları döküldü. Gerçek yüzleri ortaya çıkınca utandılar mı?" cümlelerine yer verdi.
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