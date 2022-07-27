İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan CHP’ye tepki: Polise atılan yumruk HDPKK sevgisine kurban gitti

Komisyonda 12 saat süren kritik toplantıda, Aydeniz hakkında "terör örgütü propagandası yapma", "kamu görevlisine görevini yaptırmamak için direnme", "kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret" ile "kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenleme, yönetme ve bunlara katılma" iddiasıyla hazırlanan 5 dosya ele alındı.