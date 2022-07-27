27 Temmuz 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Başkan Erdoğan, ATO Başkanı Gürsel Baran'ı kabul etti

Son dakika: Başkan Erdoğan, ATO Başkanı Gürsel Baran'ı kabul etti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.07.2022
ABONE OL
Son dakika: Başkan Erdoğan, ATO Başkanı Gürsel Baran’ı kabul etti

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. İşte görüşmenin detayları...

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA