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Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Al Nahyan ile telefonda görüştü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.07.2022
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Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Al Nahyan ile telefonda görüştü

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan ile telefonda görüşme yaptı.

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