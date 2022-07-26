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Son dakika: TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclis'i toplantıya çağırdı! Gündem: Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.07.2022 Güncelleme Tarihi: 26.07.2022
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Son dakika: TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclis’i toplantıya çağırdı! Gündem: Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet

Son dakika haberi... Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarının nedenleri ve alınması gereken önlemler konusunda bir genel görüşme açılması amacıyla yapılan olağanüstü toplantı çağrısı üzerine, TBMM Genel Kurulu'nu, Anayasa'nın 93 ve Meclis İçtüzüğü'nün 7'nci maddeleri gereğince, 1 Ağustos Pazartesi günü saat 15'te toplantıya çağırdı.

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