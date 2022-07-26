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Son dakika: Başkan Erdoğan'a güven mektubu sundular! Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde peş peşe önemli kabuller

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.07.2022
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Son dakika: Başkan Erdoğan’a güven mektubu sundular! Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde peş peşe önemli kabuller

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde güven mektubu takdim eden Vatikan Büyükelçisi Marek Solczynski ve Sudan Büyükelçisi Nadir Yousif Eltayeb'i kabul etti. Başkan Erdoğan, Kosova Büyükelçisi Agon Vrenezi ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti Büyükelçisi Djuma Kauzeni Rashidi'yi ayrı ayrı kabul edecek.

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