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Resmi Gazete'de yayımlandı! 15 üniversite bünyesinde yeni fakülteler kuruldu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.07.2022
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Resmi Gazete’de yayımlandı! 15 üniversite bünyesinde yeni fakülteler kuruldu

Son dakika haberleri... Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararıyla 22 üniversiteye 36 yeni fakülte kuruldu, 16 fakülte ise kapatıldı. Kararın, 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunun 30'uncu maddesi gereğince verildiği belirtildi.

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