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Başkan Erdoğan gençlere seslendi: TÜGVA 2023'e gerekli hazırlığı yapacaktır

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Giriş Tarihi: 26.07.2022 Güncelleme Tarihi: 26.07.2022
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Başkan Erdoğan gençlere seslendi: TÜGVA 2023’e gerekli hazırlığı yapacaktır

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Edirne’de düzenlenen TÜGVA Doğa Kampı’nda gençlerle buluştu. Bakan Kasapoğlu, konuşma yaptığı sırada, gençlerin kendisinden Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ı arama talebini kıramadı. Gençlerin çağrısına cep telefonu vasıtasıyla yanıt veren Başkan Erdoğan, “Özellikle bu tür kamplar, dayanışmanın, birleşmenin, daha diri olmanın, kardeşliğin tezahürleri olması bakımından çok önem arz ediyor” dedi ve 2023 vurgusu yaptı.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), Edirne Gökçetepe'de bir doğa kampı düzenledi. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, kampta gençlerle bir araya geldi.

BAKAN GENÇLERİ KIRAMADI, BAŞKAN ERDOĞAN'I ARADI

Ziyareti kapsamında bir de konuşma gerçekleştiren Bakan Kasapoğlu, gençler tarafından kendisine yöneltilen Başkan Erdoğan ile görüşme talebini geri çeviremedi.

"KARDEŞLİĞİN TEZAHÜRÜ AÇISINDAN ÇOK ÖNEMLİ"

Cep telefonu ile gençlerin talebine yanıt veren Başkan Erdoğan, "Özellikle bu tür kamplar, dayanışmanın, birleşmenin, daha diri olmanın, kardeşliğin tezahürleri olması bakımından çok önem arz ediyor" diyerek 2023 yılında yapılacak seçimlere işaret etti.

"TÜGVA 2023'E GEREKLİ HAZIRLIĞI YAPACAKTIR"

Başkan Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"Sevgili gençler, sizleri her şeyden önce Ankara'dan en kalbi duygularımla selamlıyorum. Kampınızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Özellikle TÜGVA'nın gençlik kampının, birbirinizle olan dayanışma ve muhabbeti artırmasına vesile olmasını temenni ediyorum. Bu tür kamplar; dayanışmanın, birleşmenin, daha diri olmanın, kardeşliğin tezahürleri olması bakımından çok önem arz ediyor. Bunlar, yıllarca unutamayacağınız anılarla dolu günler ve geceler oluyor. Sizleri bizim yaşadığımız o kamp günlerinden bugünlere getiren, şimdi de sizlerin bunu adeta yeniden diriltmenin, verdiğiniz bu çabalarla inşallah önümüzdeki yıla yönelik bir hazırlık olmasını temenni ediyorum.

Tabi şimdiden 2023'ün haziranında inanıyorum ki, TÜGVA belli mahfillere cevap verecek hazırlığın içinde olacaktır. Sizler o mahfillere cevap verecek çalışmaları durmadan usanmadan yürüteceğinize inanıyorum, gözlerinizden öpüyorum."

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