Başkan Erdoğan gençlere seslendi: TÜGVA 2023’e gerekli hazırlığı yapacaktır

"TÜGVA 2023'E GEREKLİ HAZIRLIĞI YAPACAKTIR"

Başkan Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"Sevgili gençler, sizleri her şeyden önce Ankara'dan en kalbi duygularımla selamlıyorum. Kampınızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Özellikle TÜGVA'nın gençlik kampının, birbirinizle olan dayanışma ve muhabbeti artırmasına vesile olmasını temenni ediyorum. Bu tür kamplar; dayanışmanın, birleşmenin, daha diri olmanın, kardeşliğin tezahürleri olması bakımından çok önem arz ediyor. Bunlar, yıllarca unutamayacağınız anılarla dolu günler ve geceler oluyor. Sizleri bizim yaşadığımız o kamp günlerinden bugünlere getiren, şimdi de sizlerin bunu adeta yeniden diriltmenin, verdiğiniz bu çabalarla inşallah önümüzdeki yıla yönelik bir hazırlık olmasını temenni ediyorum.

Tabi şimdiden 2023'ün haziranında inanıyorum ki, TÜGVA belli mahfillere cevap verecek hazırlığın içinde olacaktır. Sizler o mahfillere cevap verecek çalışmaları durmadan usanmadan yürüteceğinize inanıyorum, gözlerinizden öpüyorum."