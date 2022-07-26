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Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak 2022? Ağustos ayı askerlik celp ve sevk tarihleri açıklandı mı?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.07.2022
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Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak 2022? Ağustos ayı askerlik celp ve sevk tarihleri açıklandı mı?

Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak 2022? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Askerlik yerleri belli oldu mu? Yedek subay/astsubay adayları ile erbaş/erlerin sevk tarihler açıklanmıştı. Asker adayları ise sevk, celp tarihleri ve askerlik yerleri konusunun detaylarını merak ediyorlar. Peki, askerlik yerleri ne zaman açıklanacak 2022? Ağustos ayı askerlik celp ve sevk tarihleri açıklandı mı?

Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak 2022? Ağustos ayı askerlik celp ve sevk tarihleri açıklandı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Savunma Bakanlığı, sevk tarihlerini paylaştı. Tarihler belli olmasından sonra askerlik yerlerinin açıklanması bekleniyor. Peki, Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak 2022? Ağustos ayı askerlik celp ve sevk tarihleri açıklandı mı?

ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Seçim ve sınıflandırma sonuçları 29 Temmuz 2022 tarihinde açıklanacak.

ASKERLİK YERLERİ NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

Askerlik yerleri e-Devlet üzerinden açıklanacak.

SEVK TARİHLERİ NELER?

Yedek Subay/Astsubay Adayları ile Er (1'inci Grup) 18 Ağustos 2022

Er (2'nci Grup) 15 Eylül 2022

Er (3'üncü Grup) 13 Ekim 2022

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