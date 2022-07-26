Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak 2022? Ağustos ayı askerlik celp ve sevk tarihleri açıklandı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Savunma Bakanlığı, sevk tarihlerini paylaştı. Tarihler belli olmasından sonra askerlik yerlerinin açıklanması bekleniyor. Peki, Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak 2022? Ağustos ayı askerlik celp ve sevk tarihleri açıklandı mı?