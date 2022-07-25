MEB’den son dakika öğretmen ataması açıklaması! Bakan Mahmut Özer canlı yayında duyurdu! Kritik tarih 1 Eylül...

İMAM HATİP LİSELERİ

Öğrenciler gerçekten istedikleri okul türlerine yerleşebiliyorlar mı? Bu önemli. Ülkede bir de imam hatip tartışması var. Hem imam hatipteki öğrencilerimizi hem de etik olmayan şekilde, ülkenin eğitim sistemindeki ayrımcılığa, öğrenci ve öğretmenlerle ilgili ayrımcılık var. Öğrenciler tercih yapıyor, birinci tercihle yerleşme oranı memnuniyet göstergesidir. 2021'de ilk tercihle yerleştirme tüm lise türlerinde yüzde 51'den yüzde 55'e çıkmış. Bunun mesleki lise ve imam hatip ve anadolu lisesi kırılımlarına bakalım. Bu sene mesleki lisede yüzde 52'ye çıkmış. İmam hatip lisesinde bu sene yüzde 57'ye çıkmış. Yani birinci tercihlerini yüzde 57 imam hatiplerine yazmış. Her okul türünde bu örnekten devam ediyor. Anadolu lisesinde yüzde 53'ten 56'ya yükselmiş.

İlk 3 tercihle yerleştirme oranı nedir? İlk üç tercihten birine yerleştirme oranı geçen sene yüzde 92'ymiş. Bu sene bu yüzde 94'e çıkmış. Yani eğitim sistemimizin sınavsız yerleştirmeyle ilgili hiçbir zorunluluğu yok. Bu imam hatip liseleriyle ilgili tartışmaların veri karşılığı yok. Herkes eğitimi bildiği için, veritabanı olmayan genellemelerle yanlış projeksiyonlar yapılıyor.