Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan gündeme ilişkin son dakika açıklamaları! Enflasyonla ilgili hangi yeni adımlar atılacak?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin soruları yanıtlıyor.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARINDA ÖNE ÇIKANLAR

Küresel gıda krizinin etkileri Tahıl Koridoru Anlaşması ile hafiflemeye başlayacak. Planın operasyonel boyutu İstanbul'dan idare edilecek.

İsveç ve Finlandiya'dan iade taleplerimizin karşılanması için cevap bekliyoruz. Bizden taviz beklemesinler.

Odessa limanı saldırısı: Varılan anlaşmanın ruhuna aykırı eylemlerden kaçınılmasını istiyoruz. Burada bir başarısızlık hepimizin aleyhine olacaktır.

Bundan sonra benim Miçotakis ile görüşmem söz konusu değil. Ne gerekiyorsa vakti saati geldiğinde Türkiye olarak yaparız.

Mısır ile alt düzeyde görüşmeler devam ediyor. Üst düzeyde de bu işin olmaması diye bir şey söz konusu değil. Yeter ki birbirimizi anlayalım.

Teröre desteği kendi kazdığı kuyuya düşmesi sonucunu doğurur.

Ayrıntılar geliyor

BAŞKAN ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARININ TAMAMI

TAHIL KORİDORU ANLAŞMASI

Bu konuda uzun süredir aralıksız şekilde yoğun temas ve müzakereler yürüttük. Neticede Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden dünya piyasalarına güvenli şekilde ihracatına yönelik mutabakatın İstanbul'da imzalanmasını sağladık.

Planın başarılı şekilde uygulanmasıyla vahim boyutlara ulaşmakta olan küresel gıda krizinin etkileri hafiflemeye başlayacak. Fiyatlardaki düşüş devam edecek. En az gelişmiş ülkelerin üzerindeki baskı azalacak. Ortaya çıkacak kıtlıklar peşinen engellenecek.