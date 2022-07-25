Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan gündeme ilişkin son dakika açıklamaları! Enflasyonla ilgili hangi yeni adımlar atılacak?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin soruları yanıtlıyor. Türkiye’nin barış diplomasisi, Türkiye’nin İsveç ve Finlandiya’ya NATO üyelik şartları, Türkiye - ABD ilişkileri ve Atina yönetiminin provokasyonları, Türkiye’nin terörle mücadelesi, enflasyonla mücadelede yeni adımlar, gençler için yapılanlar Başkan Erdoğan'ın değerlendireceği başlıklar arasında yer alıyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin soruları yanıtlıyor.
BAŞKAN ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARINDA ÖNE ÇIKANLAR
Küresel gıda krizinin etkileri Tahıl Koridoru Anlaşması ile hafiflemeye başlayacak. Planın operasyonel boyutu İstanbul'dan idare edilecek.
İsveç ve Finlandiya'dan iade taleplerimizin karşılanması için cevap bekliyoruz. Bizden taviz beklemesinler.
Odessa limanı saldırısı: Varılan anlaşmanın ruhuna aykırı eylemlerden kaçınılmasını istiyoruz. Burada bir başarısızlık hepimizin aleyhine olacaktır.
Bundan sonra benim Miçotakis ile görüşmem söz konusu değil. Ne gerekiyorsa vakti saati geldiğinde Türkiye olarak yaparız.
Mısır ile alt düzeyde görüşmeler devam ediyor. Üst düzeyde de bu işin olmaması diye bir şey söz konusu değil. Yeter ki birbirimizi anlayalım.
Teröre desteği kendi kazdığı kuyuya düşmesi sonucunu doğurur.
Ayrıntılar geliyor
BAŞKAN ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARININ TAMAMI
TAHIL KORİDORU ANLAŞMASI
Bu konuda uzun süredir aralıksız şekilde yoğun temas ve müzakereler yürüttük. Neticede Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden dünya piyasalarına güvenli şekilde ihracatına yönelik mutabakatın İstanbul'da imzalanmasını sağladık.
Planın başarılı şekilde uygulanmasıyla vahim boyutlara ulaşmakta olan küresel gıda krizinin etkileri hafiflemeye başlayacak. Fiyatlardaki düşüş devam edecek. En az gelişmiş ülkelerin üzerindeki baskı azalacak. Ortaya çıkacak kıtlıklar peşinen engellenecek.
"PLANIN OPERASYONEL BOYUTU İSTANBUL'DAN İDARE EDİLECEK"
Bu tarihi başarıya verdiğimiz katkı, Türkiye'nin küresel meselelerde oynamaya muktedir olduğu rolün önemini bir kez daha ortaya koymuştur. Planın operasyonel boyutu İstanbul'dan idare edilecek.
Sürecin ne kadar hassas olduğunu, Odessa Limanı'na düzenlenen saldırıda görebiliyoruz. Herkesten attıkları imzalara sahip çıkmalarını ve üstlendikleri sorumluluklara uygun şekilde hareket etmelerini bekliyoruz.
Savaşın başından beri önceliğimiz ateşkesin sağlanmasının ardından adil ve sürdürülebilir bir barışın tesis edilmesi. Temenni ederim ki inşallah bunu da başarırız.
İSVEÇ-FİNLANDİYA İLE NATO MUHTIRASI
Taviz vermeyi kimse bizden beklemesin dedik. NATO'nun kayıtlarına terör örgütlerinin girmiş olması, Madrid zirvesinin en başarılı yanıdır. İsveç ve Finlandiya'dan teröre verilen desteğin kesilmesi noktasında somut beklentilerimiz var.
İsveç'in caddelerinde polis korumasında yürüyüş yapıyorlar. Paçavraları ellerinde, malum sözde liderlerinin posterleri ellerinde. Bu şekilde yürüyorlar ama İsveç vatandaşının sağduyusu da ortada. 'Türkiye istiyorsa, Erdoğan istiyorsa, bunlar madem teröristtir verilmesi lazımdır' diyor. Aklıselimin gereği de bu. Oradaki bütün iltisaklı yapıların da kapatılması gerekiyor.
"KİMSE BİR TAVİZ BEKLEMESİN"
Kesinlikle Türkiye'den bu konuda bir taviz beklenmesin. Görüşmeleri yaptık. Gel gör ki hemen ertesi gün yine teröristler Stokholm caddelerinde gösteri yapıyorlar. Finlandiya'da gösteri yapıyorlar.
İsveç somut adım atmaktan çok uzakta gözüküyor. Terör propagandası dahil, terör örgütü uzantılarını ülkemiz aleyhine faaliyette bulunmaktan alıkoymadıkları sürece bizden olumlu bir yaklaşım beklemesinler.
Bu iş zannedildiği gibi kolay değil. Tamam hemen NATO'ya alsınlar... Yok böyle bir şey. Biz orada da bütün arkadaşlara bunu söyledik. Süreç bu şekilde işliyor.
AVRUPA'DA DA DURUM AYNI
İsveç'in caddelerinde polis korumasında yürüyüş yapıyorlar. Paçavraları ellerinde, malum sözde liderlerinin posterleri ellerinde. Bu şekilde yürüyorlar ama İsveç vatandaşının sağduyusu da ortada. 'Türkiye istiyorsa, Erdoğan istiyorsa, bunlar madem teröristtir verilmesi lazımdır' diyor. Aklıselimin gereği de bu. Oradaki bütün iltisaklı yapıların da kapatılması gerekiyor.
Sadece İsveç ve Finlandiya değil Almanya, Fransa ve İtalya da böyle.
TAHRAN'DAKİ ÜÇLÜ ZİRVE OLUMLU GEÇTİ
Önemli konuları rahatlıkla ele aldık ve olumlu bir görüşme olduğunu ben de rahatlıkla söyleyebilirim. Savaşın yarattığı menfi koşullar ve aramızda bazı konularda anlaşmazlıklar elbette var.
Suriye, terör örgütlerinin yuvası haline gelmiş durumda. Dolayısıyla Suriye'ye karşı gerek Rusya gerekse İran'ın bir tavır belirlemesi gerekir.
MİÇOTAKİS İLE YEMEKTE NELER KONUŞULDU?
Vahdettin Köşkü'nde Miçotakis'le yemek yedik. Bu yemekte kendisine dedim ki: Bundan sonra aramıza üçüncü ülkeyi sokmayalım. Aradan geçti 3 hafta. Amerika'da Kongre'deki konuşmasını yaptı. Oradan döndü Davos'a gitti. Benzer şeyler yaptı.
Sen de siyasetçisin ben de siyasetçiyim. Şunu bilmen lazım. Türkiye'ye karşı herhangi bir olumsuz adım attığın zaman benim ilk işim halkıma anlatabileceğim güçlü şeylerin olması lazım. Efes tatbikatı bunları çıldırttı.
MASADA NELER VAR?
Türkiye'nin barış diplomasisi, Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'ya NATO üyelik şartları, Türkiye - ABD ilişkileri ve Atina yönetiminin provokasyonları, Türkiye'nin terörle mücadelesi, enflasyonla mücadelede yeni adımlar, gençler için yapılanlar Başkan Erdoğan'ın değerlendireceği başlıklar arasında yer alıyor.
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