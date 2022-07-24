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Başkan Erdoğan'dan Eyüp Sultan Türbesi'ne ziyaret

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Giriş Tarihi: 24.07.2022 Güncelleme Tarihi: 24.07.2022
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Başkan Erdoğan’dan Eyüp Sultan Türbesi’ne ziyaret

Geçtiğimiz gün vefat eden Yedi Güzel Adam'ın son temsilcisi Rasim Özdenören’in cenaze törenine katılan Başkan Erdoğan, tören sonrası Eyüp Sultan Türbesi'ni ziyaret ederek dua etti.

Türk edebiyatının, öykücülüğünün önde gelen isimlerinden ve Yedi Güzel Adam'ın son temsilcisi usta edebiyatçı - yazar Rasim Özdenören için Eyüp Sultan Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

İkindi namazının ardından düzenlenen törene Başkan Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.

Başkan Erdoğan Özdenören'in tabutuna omuz verdi.

Özdenören'in cenazesi Eyüp Sultan Mezarlığı'nda toprağa verildi.

EYÜP SULTAN TÜRBESİ'NDE DUA ETTİ

Başkan Erdoğan, cenaze törenine katıldıktan sonra Eyüp Sultan Türbesi'ne giderek burada dua etti.

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