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Yasa dışı bahis, kumar ve oyun denetimlerinde gözaltı kararı!

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Giriş Tarihi: 24.07.2022 Güncelleme Tarihi: 24.07.2022
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Yasa dışı bahis, kumar ve oyun denetimlerinde gözaltı kararı!

İçişleri Bakanlığı, ülke genelindeki kumar, tombala, oyun makineleri ve yasa dışı bahis suçlarına yönelik dün yapılan uygulamada 30 kişinin gözaltına alındığını, aranan 485 kişinin yakalandığını bildirdi.

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