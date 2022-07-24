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Berat Albayrak ile ailesinin yemek yediği dönerciden samimi açıklamalar: Çok mütevazı bir insan

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 24.07.2022 Güncelleme Tarihi: 24.07.2022
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Berat Albayrak ile ailesinin yemek yediği dönerciden samimi açıklamalar: Çok mütevazı bir insan

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak için 'İngiltere'nin başkenti Londra'da görüntülendi' gibi gerçekleri yansıtmayan haber yapan bir takım haber sitelerinin yalanları, Albayrak’ın İstanbul Kavacık’taki bir dönercide yemek yediği esnada çekilen görüntüleri ile gözler önüne serildi. Ünlü döner markasının sahibi Halim Arslan o günü anlattı. Berat Albayrak'ın ailesiyle beraber o gün öğle yemeği için kendilerini seçtiklerini, kendisiyle bir müddet sohbet ettiğini ve beraber resim çekildiklerini dile getirdi.

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak için 'İngiltere'nin başkenti Londra'da görüntülendi' benzeri yapan bir takım haber sitelerinin yalanları Albayrak'ın İstanbul'un Kavacık semtindeki bir dönercide yemek yerken çekilen görüntüleri ile ellerinde patlamıştı.

"KENDİLERİNİ MİSAFİR ETMEKTEN ONUR DUYUYORUZ"

Ünlü döner markasının sahibi Halim Arslan o günü ve Berat Albayrak ile yaşadıklarını anlattı. Sabah'a konuşan Arslan, "Sayın Eski Bakanımız Berat bey yıllardır bizi tercih ediyor. Ailesiyle en az ayda bir gelir. O günde öğle üzeriydi yine ailesiyle lokantamıza geldi. Kendilerini misafir etmekten onur duyuyoruz. Kendisiyle resim çekmek istediğimi söyledim. Kendileri de sağ olsunlar bizi kırmadılar, beraber resim çekildik. Her zaman olduğu gibi Berat Bey o günde hal hatırımızı sordu, yanına oturup kısa bir sohbet ettik. Sohbet esnasında İngiltere lafı hiç geçmedi.

"ÇOK MÜTEVAZI VE ALÇAK GÖNÜLLÜ DEĞERLİ BİR İNSAN"

Kendileri çok mütevazı, çok alçak gönüllü benim senin gibi sıradan bir insan, egosu olmayan değerli bir insan, geldiği zaman ben ve çalışanlarımız çok seviniyoruz ve mutlu oluyoruz" diye konuştu.

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