Berat Albayrak ile ailesinin yemek yediği dönerciden samimi açıklamalar: Çok mütevazı bir insan

"KENDİLERİNİ MİSAFİR ETMEKTEN ONUR DUYUYORUZ"

Ünlü döner markasının sahibi Halim Arslan o günü ve Berat Albayrak ile yaşadıklarını anlattı. Sabah'a konuşan Arslan, "Sayın Eski Bakanımız Berat bey yıllardır bizi tercih ediyor. Ailesiyle en az ayda bir gelir. O günde öğle üzeriydi yine ailesiyle lokantamıza geldi. Kendilerini misafir etmekten onur duyuyoruz. Kendisiyle resim çekmek istediğimi söyledim. Kendileri de sağ olsunlar bizi kırmadılar, beraber resim çekildik. Her zaman olduğu gibi Berat Bey o günde hal hatırımızı sordu, yanına oturup kısa bir sohbet ettik. Sohbet esnasında İngiltere lafı hiç geçmedi.