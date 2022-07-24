Dünya takdir ederken onlar algı operasyonu başlattı

Sıfır Atık Projesi ile iklim konusunda gösterdiği öncülük dolayısıyla Dünya Bankası tarafından ilk kez verilen "İklim ve Kalkınma Liderlik Ödülü"nü alan Emine Erdoğan, "Çevre Bakanlığı tarafından kurulan Türkiye Çevre Ajansı'nı Emine Erdoğan yönetecek" iddiaları ile ilgili ilk kez sessizliğini bozdu.

Emine Erdoğan, "Biliyorum. Bir kesim var. Bu ülke için ne yaparsanız yapın, ne kadar uğraşırsanız uğraşın, onlar yine aynı ahlaki sorunu yaratıyorlar. Değişmiyorlar" ifadelerini kullandı.