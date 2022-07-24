Askerlik yerleri açıklanıyor... 2022 Ağustos celbi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Askerlik yeri sorgulama nasıl yapılır?

Ağustos celbi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? e-Devlet üzerinden erişime açılacak olan askerlik yerleri için geri sayım başladı. Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı duyuru ile askerlik yerlerinin açıklanacağı tarih belli oldu. Söz konusu dönemde askere gidecek olan vatandaşlar, MSB'den gelecek açıklamaları heyecanla bekliyor. Peki, 2022 Ağustos celbi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Askerlik yeri sorgulama nasıl yapılır? İşte detaylar...

AĞUSTOS CELBİ ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Askerlik yerleri henüz açıklanmadı. MSB takvimine göre, 2022 Ağustos celbi askerlik yerleri 29 Temmuz 2022 tarihinde e-Devlet üzerinden açıklanacak. Yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden, tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı Kanunda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar (daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar dahil) er statüsünde askere sevk edilecekler.