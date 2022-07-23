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TMSF ve TPOA’ya atama! Cumhurbaşkanlığı atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

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Giriş Tarihi: 23.07.2022 Güncelleme Tarihi: 23.07.2022
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TMSF ve TPOA’ya atama! Cumhurbaşkanlığı atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı

SON DAKİKA! Başkan Erdoğan imzasıyla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) ve Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’na (TPAO) yeni atamalar gerçekleşti. Kararlar Resmi Gazete'deki yerini aldı.

SON DAKİKA: 23 Temmuz 2022 tarihli atama kararları Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

TMSF'YE YENİ ATAMA

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulu (TMSF) İkinci Başkanlığına Üye Fatih Sultan Mehmet Yıldırım, üyeliğine Halil İbrahim Akyıldız, üyeliğine Adnan Gün atandı.

Söz konusu atamalar 5411 Bankacılık Kanununun 113'üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7'inci maddeleri gereğince yapıldı.

TPAO'YA ATAMA

Türkiye Petrolleri A. O. (TPAO) Genel Müdürlüğüne açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine Edip Müyesseroğlu atandı. Söz konusu atama 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8'inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince yapıldı.

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