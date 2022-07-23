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Sözcü'nün 'Japon' algısı da patladı: 'Erdoğan'a tweet attığı için ikamet alamadı' iddiasına birinci ağızdan yalanlama

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.07.2022 Güncelleme Tarihi: 23.07.2022
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Sözcü’nün ’Japon’ algısı da patladı: ’Erdoğan’a tweet attığı için ikamet alamadı’ iddiasına birinci ağızdan yalanlama

Türkiye'de ikamet eden Japon sosyal medya fenomeni Yoshi Enomoto, ikamet izni başvurusunun reddedildiğini açıkladı. CHP tarafından fonlanan Sözcü, Enomoto'nun Başkan Recep Tayyip Erdoğan hakkında attığı bir 'atasözü' tweet'inden dolayı izin alamadığını ima etti. Sözcü'nün algısına yanıt veren Enomoto, konunun Erdoğan ile alakası olmadığını Göç İdaresi'nin ise kendisiyle iletişime geçerek sorunu hallettiğini duyurdu.

Bir süredir Türkiye'de ikamet eden sosyal medya fenomeni Japon vatandaşı Yoshi Enomoto, ikamet uzatma başvurusunun reddedildiğini duyurarak, "Reddedilecek ne yaptığımı bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

SÖZCÜ'DEN 'ATASÖZÜ' ALGISI

CHP tarafından fonlanan Sözcü gazetesi, paylaşımından kısa bir süre sonra Göç İdaresi ile iletişime geçtiğini ve bir sorun olmadığını ifade eden Enomoto üzerinden algı operasyonuna girişti.

Enomoto'nun mağduriyetini Başkan Erdoğan hakkında attığı 'atasözü' tweet'ine bağlayan Sözcü, bu nedenle ikamet izni alamadığını ima etti.

ENOMOTO'DAN SÖZCÜ'YE YALANLAMA

Söz konusu paylaşım sonrasında açıklama yapan Enomoto, Sözcü'nün algı çalışmasını yüzlerine vurdu. Enomoto, Sözcü'nün paylaşımına yanıt vererek, sorunun atasözü ile alakası olmadığını ifade etti.

"GÖÇ İDARESİ İLE İLETİŞİME GEÇTİM, SORUN YOK"

Enomoto hakkında çıkan asılsız ithamlar sonrasında, "Göç İdaresi ile iletişime geçtim. Pazeteri bir görüşme yapacağız. Evraklarıma tekrar baktığında bir sorun olmadığını görmüşler. Yani muhtemelen Türkiye'de kalmaya devam edebilirim. Çok sayıda mesaj geldği için dönüş yapamadım ama yardım etmek istediğiniz için çok teşekkür ederim." paylaşımında bulundu.

ERDOĞAN İLE İLGİLİ TWEET'İ NEYDİ?

Enomoto mayıs ayında katıldığı bir etkinlikte, Başkan Erdoğan'ın dile getirdiği ve Japonlara ait olduğunu söylediği atasözünün, milletine ait olmadığını ifade etmişti.

Türkçe paylaşımlarıyla Türkiye'de ün kazanan Yoshi Enomoto'nun sosyal medyada 127 bin takipçisi bulunuyor.

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