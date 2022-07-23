Sözcü’nün ’Japon’ algısı da patladı: ’Erdoğan’a tweet attığı için ikamet alamadı’ iddiasına birinci ağızdan yalanlama

SÖZCÜ'DEN 'ATASÖZÜ' ALGISI

CHP tarafından fonlanan Sözcü gazetesi, paylaşımından kısa bir süre sonra Göç İdaresi ile iletişime geçtiğini ve bir sorun olmadığını ifade eden Enomoto üzerinden algı operasyonuna girişti.

Enomoto'nun mağduriyetini Başkan Erdoğan hakkında attığı 'atasözü' tweet'ine bağlayan Sözcü, bu nedenle ikamet izni alamadığını ima etti.