Sözcü'nün 'Japon' algısı da patladı: 'Erdoğan'a tweet attığı için ikamet alamadı' iddiasına birinci ağızdan yalanlama
Türkiye'de ikamet eden Japon sosyal medya fenomeni Yoshi Enomoto, ikamet izni başvurusunun reddedildiğini açıkladı. CHP tarafından fonlanan Sözcü, Enomoto'nun Başkan Recep Tayyip Erdoğan hakkında attığı bir 'atasözü' tweet'inden dolayı izin alamadığını ima etti. Sözcü'nün algısına yanıt veren Enomoto, konunun Erdoğan ile alakası olmadığını Göç İdaresi'nin ise kendisiyle iletişime geçerek sorunu hallettiğini duyurdu.
Bir süredir Türkiye'de ikamet eden sosyal medya fenomeni Japon vatandaşı Yoshi Enomoto, ikamet uzatma başvurusunun reddedildiğini duyurarak, "Reddedilecek ne yaptığımı bilmiyorum" ifadelerini kullandı.
SÖZCÜ'DEN 'ATASÖZÜ' ALGISI
CHP tarafından fonlanan Sözcü gazetesi, paylaşımından kısa bir süre sonra Göç İdaresi ile iletişime geçtiğini ve bir sorun olmadığını ifade eden Enomoto üzerinden algı operasyonuna girişti.
Enomoto'nun mağduriyetini Başkan Erdoğan hakkında attığı 'atasözü' tweet'ine bağlayan Sözcü, bu nedenle ikamet izni alamadığını ima etti.
ENOMOTO'DAN SÖZCÜ'YE YALANLAMA
Söz konusu paylaşım sonrasında açıklama yapan Enomoto, Sözcü'nün algı çalışmasını yüzlerine vurdu. Enomoto, Sözcü'nün paylaşımına yanıt vererek, sorunun atasözü ile alakası olmadığını ifade etti.
"GÖÇ İDARESİ İLE İLETİŞİME GEÇTİM, SORUN YOK"
Enomoto hakkında çıkan asılsız ithamlar sonrasında, "Göç İdaresi ile iletişime geçtim. Pazeteri bir görüşme yapacağız. Evraklarıma tekrar baktığında bir sorun olmadığını görmüşler. Yani muhtemelen Türkiye'de kalmaya devam edebilirim. Çok sayıda mesaj geldği için dönüş yapamadım ama yardım etmek istediğiniz için çok teşekkür ederim." paylaşımında bulundu.
ERDOĞAN İLE İLGİLİ TWEET'İ NEYDİ?
Enomoto mayıs ayında katıldığı bir etkinlikte, Başkan Erdoğan'ın dile getirdiği ve Japonlara ait olduğunu söylediği atasözünün, milletine ait olmadığını ifade etmişti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- DGS sonuçları için son dakika açıklaması! 2022 DGS sınav sonuçları erken açıklanır mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM takvimi...
- YÖK tercih robotu 2022: YKS TYT AYT 190, 200, 210, 220, 230, 240, 300 puanla hangi üniversiteye girebilirim?
- LGS nakiller ne zaman açılacak? 2022 MEB LGS lise yerleştirmeye esas nakil işlemleri ne zaman? Takvim açıklandı
- CZN Burak hasta mı, nasıl zayıfladı? CZN Burak'a ne oldu? CZN Burak kimdir, sağlık durumu nasıl?
- 17 Temmuz bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB 2022 1. Dönem bekçilik yazılı sınav sonuçları tarihi
- YKS 2022 tercihler ne zaman başlayacak? YKS üniversite taban puanları, kontenjanları, başarı sıralaması tıkla öğren!
- EYT sorunu çözülüyor! 2022'de EYT çıkacak mı? EYT kimleri kapsıyor, şartları neler? EYT yasası ile emeklilik nasıl olacak?
- Bekçilik sınav soruları ve cevapları burada! 2022 1. dönem bekçilik yazılı sınavı A ve B kitapçığı soruları ve cevap anahtarı
- İl dışı atama başvuruları başladı mı? MEB 2022 öğretmen iller arası yer değiştirme atamaları ne zaman? Başvuru şartları...
- Aile Destek Programı başvuru sonucu sorgulama: 2022 Türkiye Aile Destek Programı ne zaman yatacak? Son durum...
- Memur emekli maaş farkları ödemeleri ne zaman? 2022 4C Emekli Sandığı memur emeklisi enflasyon farkı ne zaman yatacak?
- 2022 PMYO taban puanı kaç? 2.500 polis alımı PMYO başvuru şartları neler? 2022 PMYO başvuru tarihi ne zaman?