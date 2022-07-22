22 Temmuz 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Milli Savunma Bakanı Akar, Rusya Savunma Bakanı Şoygu ile görüştü

Son dakika: Milli Savunma Bakanı Akar, Rusya Savunma Bakanı Şoygu ile görüştü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.07.2022 Güncelleme Tarihi: 22.07.2022
ABONE OL
Son dakika: Milli Savunma Bakanı Akar, Rusya Savunma Bakanı Şoygu ile görüştü

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile bir araya geldi. Görüşmede Bakan Akar tarafından Ukrayna'da acil ateşkese olan ihtiyaç bir kez daha vurgulanırken, tahıl ve gıda malzemelerinin denizden emniyetle sevkine yönelik çalışmalara katkılarından dolayı Şoygu'ya teşekkür edildiği bildirildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA