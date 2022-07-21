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MSB duyurdu: Irak'ın kuzeyinde bir PKK'lı terörist daha teslim oldu

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Giriş Tarihi: 21.07.2022 Güncelleme Tarihi: 21.07.2022
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MSB duyurdu: Irak’ın kuzeyinde bir PKK’lı terörist daha teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde yer alan barınma alanlarından kaçan bir PKK'lı teröristin daha teslim olduğunu duyurdu.

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